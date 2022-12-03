https://crimea.ria.ru/20221203/lyudi-vozvraschayutsya-naselenie-prifrontovoy-vasilevki-vyroslo-vdvoe-1125647232.html

Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвое

Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвое - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвое

Жители Запорожской области, выехавшие на Украину после начала специальной военной операции, продолжают массово возвращаться на российскую территорию. Так,... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T08:27

2022-12-03T08:27

2022-12-03T08:27

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

новые регионы россии

общество

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ВАСИЛЬЕВКА, 3 дек – РИА Новости Крым. Жители Запорожской области, выехавшие на Украину после начала специальной военной операции, продолжают массово возвращаться на российскую территорию. Так, численность населения прифронтового города Васильевка, где располагается единственный в регионе КПП с Украиной, с апреля выросла в два раза. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала глава Васильевского района Наталья Романиченко.По ее словам, желающих выехать с Украины на российскую территорию очень много, но это сложно, потому что украинские силовики всячески препятствуют процессу и под различными предлогами не выпускают людей."Со стороны Украины выпускают очень малое количество – 20-40 машин в день, хотя желающих намного больше. Некоторые люди больше месяца ожидают очереди на въезд на нашу территорию. Люди с удовольствием возвращаются домой, они видят, что здесь есть все блага для нормальной жизни, видят, что участвуем в решении всех проблемных вопросов, которые возникают", – отметила глава администрации района.

https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html

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запорожская область, новые регионы россии, общество