https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-v-stambule-v-mid-turtsii-sdelali-zayavlenie-1146498202.html

Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление

Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление

Глава министерства внутренних дел Турции Хакан Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T18:04

2025-05-16T18:04

2025-05-16T18:04

турция

хакан фидан

переговоры

стамбул

россия

украина

новости

политика

внешняя политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146488923_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bc1fd74bd601e55489db721448478f8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Глава министерства внутренних дел Турции Хакан Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.По итогам переговоров помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Кроме того, российская делегация приняла к сведению запрос украинской стороны на прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также решено, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное заявление Мединского после переговоров с УкраинойМосква и Киев договорились представить свое видение прекращения огняРоссия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000

турция

стамбул

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, хакан фидан, переговоры, стамбул, россия, украина, новости, политика, внешняя политика, в мире