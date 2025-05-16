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Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление
Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление
Глава министерства внутренних дел Турции Хакан Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T18:04
2025-05-16T18:04
2025-05-16T18:04
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Глава министерства внутренних дел Турции Хакан Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.По итогам переговоров помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Кроме того, российская делегация приняла к сведению запрос украинской стороны на прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также решено, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное заявление Мединского после переговоров с УкраинойМосква и Киев договорились представить свое видение прекращения огняРоссия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000
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турция, хакан фидан, переговоры, стамбул, россия, украина, новости, политика, внешняя политика, в мире
Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление
На переговорах в Стамбуле РФ и Украина достигли принципиального соглашения о новой встрече