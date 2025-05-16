https://crimea.ria.ru/20250516/sevastopol-poluchit-450-millionov-na-modernizatsiyu-teplosetey-i-vodovoda-1146500715.html

Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода

Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода

Старт реализации в Севастополе регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T21:14

2025-05-16T21:14

2025-05-16T21:14

севастополь

михаил развожаев

марат хуснуллин

благоустройство

жкх

национальный проект "инфраструктура для жизни"

нацпроекты в севастополе

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Старт реализации в Севастополе регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году обсудили на полях Международного форуме "Россия – Исламский мир: KaznForum". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.Губернатор отметил, что за четыре месяца этого года в городе ввели в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров жилья. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Ранее на полях Международного форума "Россия – Исламский мир: KaznForum" Михаил Развожаев обсудил с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным динамику и проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, марат хуснуллин, благоустройство, жкх, национальный проект "инфраструктура для жизни", нацпроекты в севастополе, новости севастополя