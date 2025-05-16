Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода
Севастополь получит 450 миллионов рублей на реконструкцию теплосетей и водовода
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Старт реализации в Севастополе регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году обсудили на полях Международного форуме "Россия – Исламский мир: KaznForum". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"Объем финансирования на 2025 год – 450 млн рублей. Минстрой согласовал нам восемь объектов. Будем реконструировать тепловые сети и водопровод. Ждем доведения средств и будем приступать к контрактованию", – написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что за четыре месяца этого года в городе ввели в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров жилья. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее на полях Международного форума "Россия – Исламский мир: KaznForum" Михаил Развожаев обсудил с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным динамику и проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов.
Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.
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