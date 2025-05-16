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Ситуация с пылью критичная: в Бахчисарае остановили цементный завод - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Ситуация с пылью критичная: в Бахчисарае остановили цементный завод
Ситуация с пылью критичная: в Бахчисарае остановили цементный завод - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Ситуация с пылью критичная: в Бахчисарае остановили цементный завод
В Бахчисарае руководство цементного заводя обязали установить дополнительные устройства для сбора пыли. Об этом во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T20:16
2025-05-16T20:16
крым
бахчисарай
бахчисарайский цементный завод
дмитрий скобликов
экология
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарае руководство цементного заводя обязали установить дополнительные устройства для сбора пыли. Об этом во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов.Пыль стала появляться после того, как предприятие занялось дроблением камня. По словам Скобликова, руководство сообщение услышало. Работа на предприятии возобновится тогда, когда будет решен этот вопрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летомСудостроители получат рекордную поддержку от кабминаВ Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма
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крым, бахчисарай, бахчисарайский цементный завод, дмитрий скобликов, экология, новости крыма
Ситуация с пылью критичная: в Бахчисарае остановили цементный завод

В Бахчисарае из-за пыли остановлено дробление камня на цементном заводе - мэр

20:16 16.05.2025
 
© РИА Новости КрымБахчисарайский цементный завод
Бахчисарайский цементный завод - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарае руководство цементного заводя обязали установить дополнительные устройства для сбора пыли. Об этом во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте сообщил глава администрации Дмитрий Скобликов.

"Связался с директором завода, чтобы либо прекращали работу по дроблению камня, либо устанавливали спецустройства для сбора пыли", – заявил глава администрации Бахчисарая.

Пыль стала появляться после того, как предприятие занялось дроблением камня. По словам Скобликова, руководство сообщение услышало. Работа на предприятии возобновится тогда, когда будет решен этот вопрос.
"Ситуация с пылью, действительно, стала критичная. Было поставлено конкретное условие. Пока не установят это спецоборудование для улавливания пыли – дробильная установка работать не будет", – подчеркнул Скобликов.
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КрымБахчисарайБахчисарайский цементный заводДмитрий СкобликовЭкологияНовости Крыма
 
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