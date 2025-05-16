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Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных

Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных под влиянием холодной фронтальной системы погода станет дождливой и ветреной, большую часть полуострова накроют грозы, а температурный фон... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T19:46

2025-05-16T19:46

2025-05-16T19:46

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

крым

погода в крыму

крымская погода

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Погода в Крыму на выходных от ФОБОС Погода в Крыму на выходных от ФОБОС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных под влиянием холодной фронтальной системы погода станет дождливой и ветреной, большую часть полуострова накроют грозы, а температурный фон не будет достигать нормы для середины мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, май в Крыму, как и на просторах всей европейской территории России, "явно не удался". Среднемесячная температура на целый градус отстает от положенной климатической нормы, и надеяться на существенные всплески тепла пока не приходится.К концу недели Крым недолго находился в теплом секторе циклона, поэтому хоть и было облачно, но с прояснениями, а осадки, если и выпадали, то незначительно и локально, отметил Тишковец.Но на выходных влияние холодной фронтальной системы усилится, облаков станет больше, и полуостров накроют дожди с грозами, предупреждает эксперт.Температура ночью в субботу будет колебаться от +10 до +15 градусов, а в светлое время суток воздух успеет прогреться только в первой половине дня до +18... +23, добавил он."Это более-менее укладывается в рамки, но где-то градус не дотягивает до нормы мая", – заметил Тишковец.К тому же, на протяжении всего субботнего дня в Крыму будет довольно ветрено."Ветер южных румбов, причем крутить его станет с юго-восточного на юго-западный, это 5 – 10 м/с и в порывах до 15 м/с", – уточнил Тишковец.В воскресенье температурный фон еще больше понизится."Солнце станет побольше выглядывать из-за туч. Но из-за адвекции свежего воздуха температурный фон все равно будет в дневные часы колебаться около 20-градусного тепла, не больше и не меньше. А это достаточно умеренные показатели в это время года. В сумерках будет +6... +11, днем до +17... +22", – прогнозирует Тишковец.Ощутимые осадки пройдут в основном ночью и утром, а днем они вновь примут локальный характер и утратят силу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая Когда в Крыму можно открывать купальный сезон – прогноз

https://crimea.ria.ru/20250509/pogodnye-anomalii-v-krymu-kak-napolnilis-vodokhranilischa-poluostrova-1146269718.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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