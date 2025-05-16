https://crimea.ria.ru/20250516/dozhdi-s-grozoy-i-temperatura-nizhe-normy-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1146494863.html
Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных
Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных под влиянием холодной фронтальной системы погода станет дождливой и ветреной, большую часть полуострова накроют грозы, а температурный фон... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T19:46
2025-05-16T19:46
2025-05-16T19:46
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
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Погода в Крыму на выходных от ФОБОС
Погода в Крыму на выходных от ФОБОС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных под влиянием холодной фронтальной системы погода станет дождливой и ветреной, большую часть полуострова накроют грозы, а температурный фон не будет достигать нормы для середины мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, май в Крыму, как и на просторах всей европейской территории России, "явно не удался". Среднемесячная температура на целый градус отстает от положенной климатической нормы, и надеяться на существенные всплески тепла пока не приходится.К концу недели Крым недолго находился в теплом секторе циклона, поэтому хоть и было облачно, но с прояснениями, а осадки, если и выпадали, то незначительно и локально, отметил Тишковец.Но на выходных влияние холодной фронтальной системы усилится, облаков станет больше, и полуостров накроют дожди с грозами, предупреждает эксперт.Температура ночью в субботу будет колебаться от +10 до +15 градусов, а в светлое время суток воздух успеет прогреться только в первой половине дня до +18... +23, добавил он."Это более-менее укладывается в рамки, но где-то градус не дотягивает до нормы мая", – заметил Тишковец.К тому же, на протяжении всего субботнего дня в Крыму будет довольно ветрено."Ветер южных румбов, причем крутить его станет с юго-восточного на юго-западный, это 5 – 10 м/с и в порывах до 15 м/с", – уточнил Тишковец.В воскресенье температурный фон еще больше понизится."Солнце станет побольше выглядывать из-за туч. Но из-за адвекции свежего воздуха температурный фон все равно будет в дневные часы колебаться около 20-градусного тепла, не больше и не меньше. А это достаточно умеренные показатели в это время года. В сумерках будет +6... +11, днем до +17... +22", – прогнозирует Тишковец.Ощутимые осадки пройдут в основном ночью и утром, а днем они вновь примут локальный характер и утратят силу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая Когда в Крыму можно открывать купальный сезон – прогноз
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода
Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных ожидаются дожди с грозами и ветер с порывами до 15 м/с – Фобос
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым.
В Крыму на выходных под влиянием холодной фронтальной системы погода станет дождливой и ветреной, большую часть полуострова накроют грозы, а температурный фон не будет достигать нормы для середины мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, май в Крыму, как и на просторах всей европейской территории России, "явно не удался". Среднемесячная температура на целый градус отстает от положенной климатической нормы, и надеяться на существенные всплески тепла пока не приходится.
К концу недели Крым недолго находился в теплом секторе циклона, поэтому хоть и было облачно, но с прояснениями, а осадки, если и выпадали, то незначительно и локально, отметил Тишковец.
Но на выходных влияние холодной фронтальной системы усилится, облаков станет больше, и полуостров накроют дожди с грозами, предупреждает эксперт.
"Вырастут башенки кучево-дождевых облаков, высотой до 8 – 10 тысяч метров. А это уже предгрозовое состояние, и где-то 80%, что крымчане смогут увидеть молниевые росчерки и услышать канонаду гроз", – прогнозирует синоптик.
Температура ночью в субботу будет колебаться от +10 до +15 градусов, а в светлое время суток воздух успеет прогреться только в первой половине дня до +18... +23, добавил он.
"Это более-менее укладывается в рамки, но где-то градус не дотягивает до нормы мая", – заметил Тишковец.
К тому же, на протяжении всего субботнего дня в Крыму будет довольно ветрено.
"Ветер южных румбов, причем крутить его станет с юго-восточного на юго-западный, это 5 – 10 м/с и в порывах до 15 м/с", – уточнил Тишковец.
В воскресенье температурный фон еще больше понизится.
"Солнце станет побольше выглядывать из-за туч. Но из-за адвекции свежего воздуха температурный фон все равно будет в дневные часы колебаться около 20-градусного тепла, не больше и не меньше. А это достаточно умеренные показатели в это время года. В сумерках будет +6... +11, днем до +17... +22", – прогнозирует Тишковец.
Ощутимые осадки пройдут в основном ночью и утром, а днем они вновь примут локальный характер и утратят силу.
"На южном побережье Крыма может быть где-то до 8 литров дождевой воды (на 1 м. кв.), в центральной части около 6 литров, на западе не больше 5 литров. И где-то будет 1 мм ( 1 литр на 1 кв. метр) и не более. То есть осадки мозаичные и нет секторов, где будет значительно больше или меньше – все очень фрагментарно", – заключил метеоролог.
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