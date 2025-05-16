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Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
Россия одержала тактическую победу по итогам прямых переговоров с Украиной, которые прошли в пятницу в Стамбуле. Об этом пишет газета The New York Times. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T22:39
2025-05-16T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Россия одержала тактическую победу по итогам прямых переговоров с Украиной, которые прошли в пятницу в Стамбуле. Об этом пишет газета The New York Times.Издание поясняет, что в ходе встречи делегации условились обозначить видение прекращения огня на Украине, чем нивелировали попытки киевского режима и его западных партнеров надавить на Москву. Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Переговоры завершились спустя два часа.По итогам переговоров помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Кроме того, российская делегация приняла к сведению запрос украинской стороны на прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также решено, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в СтамбулеПереговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявлениеНа переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ
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сша, политика, внешняя политика, мнения, в мире, россия, украина, переговоры, новости
Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США

Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России - The New York Times

22:39 16.05.2025
 
Переговоры России и Украины начались
Переговоры России и Украины начались
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Россия одержала тактическую победу по итогам прямых переговоров с Украиной, которые прошли в пятницу в Стамбуле. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание поясняет, что в ходе встречи делегации условились обозначить видение прекращения огня на Украине, чем нивелировали попытки киевского режима и его западных партнеров надавить на Москву.

"Эта встреча стала тактической победой для (президента России Владимира) Путина, которому удалось начать переговоры, не согласившись сначала на прекращение огня на поле боя, к которому Украина и почти все ее западные сторонники стремились в качестве предварительного условия для переговоров", – сказано в сообщении.

Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Переговоры завершились спустя два часа.
По итогам переговоров помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Кроме того, российская делегация приняла к сведению запрос украинской стороны на прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также решено, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня.
Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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