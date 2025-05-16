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Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле
Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле
Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя итоги переговоров 16 мая, привел слова... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T19:28
2025-05-16T19:29
владимир мединский
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя итоги переговоров 16 мая, привел слова канцлера Германии Отто Бисмарка о том, что "не нужно пытаться обманывать русских, потому что они всегда приходят за своим". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".В этой связи он привел несколько исторических аналогий, в частности, ход Северной войны России со Швецией в начале XVIII, когда Россия вот главе с Петром I боролась за выход к Балтийскому морю и возвращение исторических русских земель на Балтике, которые ранее шведы забрали себе. Тогда Швецию поддерживали Англия и Франция, постоянно срывавшие прямые мирные переговоры двух держав. В итоге Швеция подписала мирное соглашение, но уже на гораздо менее выгодных для себя условиях, потеряв большие территории.Северная война продолжалась 21 год, однако, как отметил Мединский, "ранее время шло медленно, сейчас все идет гораздо быстрее".Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.По итогам переговоров помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Кроме того, российская делегация приняла к сведению запрос украинской стороны на прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также решено, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявлениеНа переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИПолное заявление Мединского после переговоров с Украиной
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владимир мединский, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, стамбул, турция, история, новости
Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле

Мединский прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле высказыванием Бисмарка

19:28 16.05.2025 (обновлено: 19:29 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя итоги переговоров 16 мая, привел слова канцлера Германии Отто Бисмарка о том, что "не нужно пытаться обманывать русских, потому что они всегда приходят за своим". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Бисмарк (канцлер Германии Отто Бисмарк - ред.), который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал и понимал Россию, он говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что придет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим. Это очень важный урок истории", - сказал Мединский

В этой связи он привел несколько исторических аналогий, в частности, ход Северной войны России со Швецией в начале XVIII, когда Россия вот главе с Петром I боролась за выход к Балтийскому морю и возвращение исторических русских земель на Балтике, которые ранее шведы забрали себе. Тогда Швецию поддерживали Англия и Франция, постоянно срывавшие прямые мирные переговоры двух держав. В итоге Швеция подписала мирное соглашение, но уже на гораздо менее выгодных для себя условиях, потеряв большие территории.
Северная война продолжалась 21 год, однако, как отметил Мединский, "ранее время шло медленно, сейчас все идет гораздо быстрее".
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.
По итогам переговоров помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Кроме того, российская делегация приняла к сведению запрос украинской стороны на прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также решено, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта.
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