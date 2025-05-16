Рейтинг@Mail.ru
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250516/golosa-i-vlast--medinskiy-obyasnil-prichiny-peredachi-kryma-ukraine-1146502252.html
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, под каким предлогом Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T23:12
2025-05-16T23:12
владимир мединский
крым
история
украина
никита хрущев
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111603/68/1116036896_0:4:3146:1773_1920x0_80_0_0_6197147cb70fa8a8b633f712a2a346b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, под каким предлогом Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года.Помощник президента уточнил, что 300-летняя годовщина Переяславской рады, которая отмечалась в начале 1954-го, была подходящим поводом для передачи Крыма."Причина – голоса, личная власть", – отметил Мединский и подчеркнул, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц. Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но в случае с Крымом все решения шли от центральных властей, отметил Мединский.В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 годуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИВолюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111603/68/1116036896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c126de13b414dbc7eda5ae748b203233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир мединский, крым, история, украина, никита хрущев, политика, новости
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине

Хрущев передал Крым Украине в погоне за властью и голосами – Мединский

23:12 16.05.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНикита Хрущев. Архивное фото
Никита Хрущев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, под каким предлогом Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года.
"Никита Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс – это все галиматья", - подчеркнул Мединский в эфире телеканала "Соловьев.Live".
Помощник президента уточнил, что 300-летняя годовщина Переяславской рады, которая отмечалась в начале 1954-го, была подходящим поводом для передачи Крыма.
"Причина – голоса, личная власть", – отметил Мединский и подчеркнул, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц.
Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но в случае с Крымом все решения шли от центральных властей, отметил Мединский.
В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.
Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.
По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 году
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин
На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ
Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине
 
Владимир МединскийКрымИсторияУкраинаНикита ХрущевПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
23:12Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
22:56Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
22:39Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
22:38Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:56На железнодорожном вокзале Симферополя проверили таксистов
21:39Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего
21:14Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода
20:51В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым
20:33Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк
20:16Ситуация с пылью критичная: в Бахчисарае остановили цементный завод
20:01В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
19:46Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных
19:28Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле
19:09У школьников из Алушты симптомы острого гастроэнтероколита – минздрав
18:41На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ
18:21Школьники в Алуште попали в больницу с расстройством – что известно
18:04Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление
Лента новостейМолния