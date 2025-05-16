https://crimea.ria.ru/20250516/golosa-i-vlast--medinskiy-obyasnil-prichiny-peredachi-kryma-ukraine-1146502252.html

Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине

Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, под каким предлогом Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T23:12

2025-05-16T23:12

2025-05-16T23:12

владимир мединский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, под каким предлогом Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года.Помощник президента уточнил, что 300-летняя годовщина Переяславской рады, которая отмечалась в начале 1954-го, была подходящим поводом для передачи Крыма."Причина – голоса, личная власть", – отметил Мединский и подчеркнул, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц. Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но в случае с Крымом все решения шли от центральных властей, отметил Мединский.В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 годуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИВолюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, крым, история, украина, никита хрущев, политика, новости