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Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, под каким предлогом Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T23:12
2025-05-16T23:12
2025-05-16T23:12
владимир мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, под каким предлогом Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года.Помощник президента уточнил, что 300-летняя годовщина Переяславской рады, которая отмечалась в начале 1954-го, была подходящим поводом для передачи Крыма."Причина – голоса, личная власть", – отметил Мединский и подчеркнул, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц. Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но в случае с Крымом все решения шли от центральных властей, отметил Мединский.В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 годуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИВолюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине
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РИА Новости Крым
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владимир мединский, крым, история, украина, никита хрущев, политика, новости
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
Хрущев передал Крым Украине в погоне за властью и голосами – Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский объяснил, под каким предлогом Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года.
"Никита Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс – это все галиматья", - подчеркнул Мединский в эфире телеканала "Соловьев.Live".
Помощник президента уточнил, что 300-летняя годовщина Переяславской рады, которая отмечалась в начале 1954-го, была подходящим поводом для передачи Крыма.
"Причина – голоса, личная власть", – отметил Мединский и подчеркнул, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц.
Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но в случае с Крымом все решения шли от центральных властей, отметил Мединский.
В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект
о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.
Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил
, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.
По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане не поддержали кулуарное решение
о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 году
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