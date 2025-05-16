На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ
На переговорах в Стамбуле говорили о признании российского Крыма – украинские СМИ
18:41 16.05.2025 (обновлено: 18:46 16.05.2025)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТриколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. На переговорах России и Украины в Стамбуле поднимался вопрос признания российского статуса Крыма. Об этом пишут украинские СМИ.
"От делегации РФ прозвучало требование признать Крым российским", - пишут издания.
Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.
При этом Зеленский на пресс-конференции в Анкаре 15 мая заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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