https://crimea.ria.ru/20250516/na-peregovorakh-v-stambule-rossiya-potrebovala-priznat-krym--smi-1146498706.html

На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ

На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ - РИА Новости Крым, 16.05.2025

На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ

На переговорах России и Украины в Стамбуле поднимался вопрос признания российского статуса Крыма. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T18:41

2025-05-16T18:41

2025-05-16T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. На переговорах России и Украины в Стамбуле поднимался вопрос признания российского статуса Крыма. Об этом пишут украинские СМИ.Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.При этом Зеленский на пресс-конференции в Анкаре 15 мая заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуостроваВ США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за КрымаВ чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, стамбул, турция, переговоры, политика, внешняя политика, украина, новости, сми