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В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым
В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым - РИА Новости Крым, 16.05.2025
В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым
В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции Владимира Свечникова и Александра Волочкова. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T20:51
2025-05-16T20:51
2025-05-16T20:44
севастополь
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герои сво
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михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции Владимира Свечникова и Александра Волочкова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Владимир Владимирович Свечников родился и вырос в Севастополе. В 2022 году попал в места отбывания наказания, где принял решение заключить контракт с Минобороны, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. На фронте он был стрелком-радиотелеграфистом.Александр Григорьевич Волочков родился и вырос в Лабинском районе Краснодарского края. Служил по контракту в одной из воинских частей морской авиации Черноморского флота. После демобилизации остался в Севастополе. А в 2024 году заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Служил старшим техником роты, имел звание гвардии прапорщика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, утраты, герои сво, участники сво, общество, михаил развожаев, новости севастополя
В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым
В Севастополе простились с героями СВО Владимиром Свечниковым и Александром Волочковым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции Владимира Свечникова и Александра Волочкова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Владимир Владимирович Свечников родился и вырос в Севастополе. В 2022 году попал в места отбывания наказания, где принял решение заключить контракт с Минобороны, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. На фронте он был стрелком-радиотелеграфистом.
"Владимир Вадимович Свечников погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков", - написал Развожаев.
Александр Григорьевич Волочков родился и вырос в Лабинском районе Краснодарского края. Служил по контракту в одной из воинских частей морской авиации Черноморского флота. После демобилизации остался в Севастополе. А в 2024 году заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Служил старшим техником роты, имел звание гвардии прапорщика.
"Хорошая техническая подготовка, богатый опыт военной службы помогли Александру Григорьевичу быстро освоить специальность и стать настоящей душой коллектива. Его чувство юмора и стремление помочь сослуживцам поддерживали боевой дух военнослужащих и не раз помогали им в решении сложных боевых задач. Александр Григорьевич Волочков скончался в госпитале от заболевания, полученного при выполнении боевых задач при освобождении Луганской Народной Республики", - сообщил губернатор.
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