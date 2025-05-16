https://crimea.ria.ru/20250516/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-svechnikovym-i-volochkovym-1146500527.html

В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым

В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым - РИА Новости Крым, 16.05.2025

В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым

В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции Владимира Свечникова и Александра Волочкова. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T20:51

2025-05-16T20:51

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севастополь

утраты

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михаил развожаев

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции Владимира Свечникова и Александра Волочкова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Владимир Владимирович Свечников родился и вырос в Севастополе. В 2022 году попал в места отбывания наказания, где принял решение заключить контракт с Минобороны, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. На фронте он был стрелком-радиотелеграфистом.Александр Григорьевич Волочков родился и вырос в Лабинском районе Краснодарского края. Служил по контракту в одной из воинских частей морской авиации Черноморского флота. После демобилизации остался в Севастополе. А в 2024 году заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Служил старшим техником роты, имел звание гвардии прапорщика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, герои сво, участники сво, общество, михаил развожаев, новости севастополя