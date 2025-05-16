https://crimea.ria.ru/20250516/v-sevastopole-zapustyat-dopolnitelnye-vechernie-transportnye-marshruty-1146490839.html
В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты - РИА Новости Крым, 16.05.2025
В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
Два дополнительных дежурных вечерних маршрута запустят в Севастополе летом в выходные дни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T20:01
2025-05-16T20:01
2025-05-16T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Два дополнительных дежурных вечерних маршрута запустят в Севастополе летом в выходные дни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."С 17 мая на Северной стороне начнут работать два маршрута общественного транспорта: №60 "Площадь Захарова - Радиогорка - Голландия - село Верхнесадовое" и №80 "Площадь Захарова - Радиогорка - Голландия - Любимовка", – проинформировал губернатор.По его словам, дежурные маршруты будут работать только по вечерам в выходные дни. Транспорт, связывающий площадь Захарова с Верхнесадовым, будет отправляться в 22 часа и прибывать в 22.50. Отправление по второму маршруту назначено на 23.40, прибытие в Любимовку – в 00.25.Расписание синхронизированно с расписанием последних рейсов катеров на линии "Графская пристань — Северная". Как подчеркнул Развожаев, маршруты добавлены по запросу горожан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го МаяВ Севастополе до конца августа перекроют улицу КорчагинаНовые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, транспорт, крым, новости крыма, общественный транспорт
В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
Два дополнительных маршрута общественного транспорта запустят в Севастополе - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Два дополнительных дежурных вечерних маршрута запустят в Севастополе летом в выходные дни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"С 17 мая на Северной стороне начнут работать два маршрута общественного транспорта: №60 "Площадь Захарова - Радиогорка - Голландия - село Верхнесадовое" и №80 "Площадь Захарова - Радиогорка - Голландия - Любимовка", – проинформировал губернатор.
По его словам, дежурные маршруты будут работать только по вечерам в выходные дни. Транспорт, связывающий площадь Захарова с Верхнесадовым, будет отправляться в 22 часа и прибывать в 22.50. Отправление по второму маршруту назначено на 23.40, прибытие в Любимовку – в 00.25.
Расписание синхронизированно с расписанием последних рейсов катеров на линии "Графская пристань — Северная". Как подчеркнул Развожаев, маршруты добавлены по запросу горожан.
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