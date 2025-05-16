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Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего
Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего
В Севастополе буйный приезжий дважды за ночь был задержан за дебош в одном из заведений города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T21:39
2025-05-16T21:01
севастополь
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе буйный приезжий дважды за ночь был задержан за дебош в одном из заведений города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.Первый сигнал тревоги из увеселительного заведения поступил ночью. Администратор сообщила, что нетрезвый посетитель нецензурно выражался и угрожал физической расправой официантке. Также мужчина пытался повредить имущество. Наряд задержал хулигана и передал его полицейским.Инцидент повторился под утро. В этом же заведении снова нажали кнопку тревожной сигнализации. Тот же дебошир пытался проникнуть внутрь, запугивая работников предметом, похожим на холодное оружие.Буйным гражданином оказался 22-летний гость Севастополя, который работает на стройке. Проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, который устроил разбой в офисе управляющей компании. Мужчина попал в офис под предлогом трудоустройства. Правда, вместо резюме с собой взял самодельное ружье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружиеКрымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублейПолиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе
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РИА Новости Крым
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севастополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости севастополя
Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего

В Севастополе буйный приезжий дважды за ночь устроил дебош в увеселительном заведении

21:39 16.05.2025
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе буйный приезжий дважды за ночь был задержан за дебош в одном из заведений города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Первый сигнал тревоги из увеселительного заведения поступил ночью. Администратор сообщила, что нетрезвый посетитель нецензурно выражался и угрожал физической расправой официантке. Также мужчина пытался повредить имущество. Наряд задержал хулигана и передал его полицейским.
Инцидент повторился под утро. В этом же заведении снова нажали кнопку тревожной сигнализации. Тот же дебошир пытался проникнуть внутрь, запугивая работников предметом, похожим на холодное оружие.
"При задержании злоумышленник пытался совершить суицид, перерезав вены. Росгвардейцы были вынуждены применить наручники", – сказано в сообщении.
Буйным гражданином оказался 22-летний гость Севастополя, который работает на стройке. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, который устроил разбой в офисе управляющей компании. Мужчина попал в офис под предлогом трудоустройства. Правда, вместо резюме с собой взял самодельное ружье.
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СевастопольРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ПроисшествияНовости Севастополя
 
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