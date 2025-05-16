https://crimea.ria.ru/20250516/grozil-raspravoy-i-suitsidom-v-krymu-dvazhdy-za-noch-lovili-priezzhego-1146499721.html

Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего

Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего

В Севастополе буйный приезжий дважды за ночь был задержан за дебош в одном из заведений города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T21:39

2025-05-16T21:39

2025-05-16T21:01

севастополь

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе буйный приезжий дважды за ночь был задержан за дебош в одном из заведений города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.Первый сигнал тревоги из увеселительного заведения поступил ночью. Администратор сообщила, что нетрезвый посетитель нецензурно выражался и угрожал физической расправой официантке. Также мужчина пытался повредить имущество. Наряд задержал хулигана и передал его полицейским.Инцидент повторился под утро. В этом же заведении снова нажали кнопку тревожной сигнализации. Тот же дебошир пытался проникнуть внутрь, запугивая работников предметом, похожим на холодное оружие.Буйным гражданином оказался 22-летний гость Севастополя, который работает на стройке. Проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, который устроил разбой в офисе управляющей компании. Мужчина попал в офис под предлогом трудоустройства. Правда, вместо резюме с собой взял самодельное ружье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружиеКрымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублейПолиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости севастополя