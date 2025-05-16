https://crimea.ria.ru/20250516/u-shkolnikov-iz-alushty-simptomy-ostrogo-gastroenterokolita--minzdrav-1146499112.html

У школьников из Алушты симптомы острого гастроэнтероколита – минздрав

У школьников из Алушты симптомы острого гастроэнтероколита – минздрав - РИА Новости Крым, 16.05.2025

У школьников из Алушты симптомы острого гастроэнтероколита – минздрав

Пятеро учеников школы №3 в Алуште госпитализированы в больницу с расстройством. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T19:09

2025-05-16T19:09

2025-05-16T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Пятеро учеников школы №3 в Алуште госпитализированы в больницу с расстройством. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита. Об этом сообщили в минздраве Крыма.О том, что ученики попали в больницу в пятницу сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева. По ее словам, по итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, отравление, дети, происшествия, минздрав крыма, общество, школа, новости крыма