У школьников из Алушты симптомы острого гастроэнтероколита – минздрав
В Алуште пять учеников школы №3 госпитализированы в больницу – минздрав
19:09 16.05.2025 (обновлено: 19:12 16.05.2025)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Пятеро учеников школы №3 в Алуште госпитализированы в больницу с расстройством. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
О том, что ученики попали в больницу в пятницу сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева. По ее словам, по итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование.
"В приемное отделение Алуштинской центральной городской больницы обратились пять детей. По результатам обследования госпитализированы двое детей с симптомами острого гастроэнтероколита, пациенты получают необходимое лечение. Остальным троим детям также назначено амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.
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