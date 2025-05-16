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Отравление школьников в Алуште: что известно
Отравление школьников в Алуште: что известно - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Отравление школьников в Алуште: что известно
В школе №3 имени Крисанова в Алуште отравились несколько учеников. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T18:21
2025-05-16T18:21
2025-05-16T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В школе №3 имени Крисанова в Алуште отравились несколько учеников. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева.Сергеева отметила, что по данному факту была создана комиссия, в школу направлены для расследования специалисты Роспотребнадзора и управления образования города.В учебном заведении также провели заключительную дезинфекцию пищеблока. Все помещения и контактные поверхности обработаны. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни, заверила Сергеева.По словам представителя администрации, по итогам инцидента будут приняты дополнительные меры по усилению контроля за организацией питания в школах города.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование по факту отравления детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, отравление, дети, школа, роспотребнадзор, новости крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Отравление школьников в Алуште: что известно
В Алуште в школе №3 отравились дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В школе №3 имени Крисанова в Алуште отравились несколько учеников. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева.
"На данный момент несколько обучающихся школы №3 нашего города обратились за помощью в медицинское учреждение Алушты. У данных детей расстройство желудочно-кишечного тракта", - сообщила она в видео, опубликованном в Telegram-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.
Сергеева отметила, что по данному факту была создана комиссия, в школу направлены для расследования специалисты Роспотребнадзора и управления образования города.
"Сегодня проведены все необходимые мероприятия, взяты все пробы продуктов, все смывы на пищеблоке данного образовательного учреждения. По результатам проверки было выявлено, что все продукты были соответствующего качества, просроченных продуктов не выявлено, сертификаты качества на всю продукцию были предоставлены", - уточнила замглавы администрации.
В учебном заведении также провели заключительную дезинфекцию пищеблока. Все помещения и контактные поверхности обработаны. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни, заверила Сергеева.
По словам представителя администрации, по итогам инцидента будут приняты дополнительные меры по усилению контроля за организацией питания в школах города.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА Новости Крым
сообщила, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование по факту отравления детей.
"По факту поступления экстренных извещений территориальный отдел проводит эпидемиологическое расследование. Причины устанавливаются", - сказала она.
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