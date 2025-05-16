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Отравление школьников в Алуште: что известно

Отравление школьников в Алуште: что известно - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Отравление школьников в Алуште: что известно

В школе №3 имени Крисанова в Алуште отравились несколько учеников. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T18:21

2025-05-16T18:21

2025-05-16T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В школе №3 имени Крисанова в Алуште отравились несколько учеников. Об этом сообщила заместитель главы администрации Елена Сергеева.Сергеева отметила, что по данному факту была создана комиссия, в школу направлены для расследования специалисты Роспотребнадзора и управления образования города.В учебном заведении также провели заключительную дезинфекцию пищеблока. Все помещения и контактные поверхности обработаны. Окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются в ближайшие дни, заверила Сергеева.По словам представителя администрации, по итогам инцидента будут приняты дополнительные меры по усилению контроля за организацией питания в школах города.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование по факту отравления детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, отравление, дети, школа, роспотребнадзор, новости крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе