https://crimea.ria.ru/20250516/rasprostranenie-ostroy-kishechnoy-infektsii-cherez-gazirovku--novyy-feyk-1146500235.html

Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк

Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк

В Роспотребнадзоре опровергли утверждения о том, что в России возникла угроза распространения кишечных инфекций в России. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T20:33

2025-05-16T20:33

2025-05-16T20:33

роспотребнадзор

фейк

цифровая безопасность

новости

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре опровергли утверждения о том, что в России возникла угроза распространения кишечных инфекций в России. Как сообщили в пресс-службе организации, письма с соответствующими утверждениями, якобы подписанные руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, стали приходить к россиянам на электронную почту вечером в пятницу. В сообщениях указано, что "бактерии группы кишечной палочки обнаружены на алюминиевой таре с газированными напитками".Ранее сообщалось, что мошенники создают поддельные аккаунты руководителей предприятия "Крымэнерго" в Telegram.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионеркуНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщиками

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, фейк, цифровая безопасность, новости, общество, россия