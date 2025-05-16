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Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк
Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк
В Роспотребнадзоре опровергли утверждения о том, что в России возникла угроза распространения кишечных инфекций в России. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T20:33
2025-05-16T20:33
2025-05-16T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре опровергли утверждения о том, что в России возникла угроза распространения кишечных инфекций в России. Как сообщили в пресс-службе организации, письма с соответствующими утверждениями, якобы подписанные руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, стали приходить к россиянам на электронную почту вечером в пятницу. В сообщениях указано, что "бактерии группы кишечной палочки обнаружены на алюминиевой таре с газированными напитками".Ранее сообщалось, что мошенники создают поддельные аккаунты руководителей предприятия "Крымэнерго" в Telegram.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионеркуНовая схема обмана: мошенники стали представляться газовщиками
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роспотребнадзор, фейк, цифровая безопасность, новости, общество, россия
Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о распространении острой кишечной инфекции в РФ