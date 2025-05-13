https://crimea.ria.ru/20250513/v-krymu-moshenniki-pod-vidom-energetikov-obmanuli-pensionerku-1146412781.html

В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку

В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку

Жительница города Старый Крым стала жертвой злоумышленников, представившихся сотрудниками энергоснабжающей организации. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T20:54

2025-05-13T20:54

2025-05-13T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жительница города Старый Крым стала жертвой злоумышленников, представившихся сотрудниками энергоснабжающей организации. Об этом сообщили в МВД Крыма.Как уточнили в ведомстве, мошенники позвонили женщине через мессенджер и, представившись представителями "Крымэнерго", сообщили о якобы плановой замене приборов учета электроэнергии. Для оформления услуги, которая якобы предоставляется бесплатно, пенсионерке предложили подключиться к видеосвязи, включить демонстрацию экрана на телефоне и озвучить коды из пришедших СМС-сообщений.В МВД напоминают, это классическая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники часто используют мессенджеры, выдавая себя за сотрудников государственных органов или крупных компаний. Основная цель – получить доступ к личным данным и финансовым средствам граждан, завладев СМС-кодами для входа в личные кабинеты или проведения платежей.В "Крымэнерго" подчеркнули, что все работы по замене и обслуживанию электросчетчиков для потребителей бесплатны и осуществляются только по официальным заявкам в заранее согласованные даты. Специалисты предприятия обязательно имеют при себе удостоверения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальствомОбман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллионаКрымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

старый крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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