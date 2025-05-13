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В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку
В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку
Жительница города Старый Крым стала жертвой злоумышленников, представившихся сотрудниками энергоснабжающей организации. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T20:54
2025-05-13T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жительница города Старый Крым стала жертвой злоумышленников, представившихся сотрудниками энергоснабжающей организации. Об этом сообщили в МВД Крыма.Как уточнили в ведомстве, мошенники позвонили женщине через мессенджер и, представившись представителями "Крымэнерго", сообщили о якобы плановой замене приборов учета электроэнергии. Для оформления услуги, которая якобы предоставляется бесплатно, пенсионерке предложили подключиться к видеосвязи, включить демонстрацию экрана на телефоне и озвучить коды из пришедших СМС-сообщений.В МВД напоминают, это классическая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники часто используют мессенджеры, выдавая себя за сотрудников государственных органов или крупных компаний. Основная цель – получить доступ к личным данным и финансовым средствам граждан, завладев СМС-кодами для входа в личные кабинеты или проведения платежей.В "Крымэнерго" подчеркнули, что все работы по замене и обслуживанию электросчетчиков для потребителей бесплатны и осуществляются только по официальным заявкам в заранее согласованные даты. Специалисты предприятия обязательно имеют при себе удостоверения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальствомОбман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллионаКрымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гуп рк "крымэнерго", старый крым, новости крыма, мвд по республике крым, мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность
В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку

В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку на 100 тысяч рублей

20:54 13.05.2025
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
Телефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жительница города Старый Крым стала жертвой злоумышленников, представившихся сотрудниками энергоснабжающей организации. Об этом сообщили в МВД Крыма.
Как уточнили в ведомстве, мошенники позвонили женщине через мессенджер и, представившись представителями "Крымэнерго", сообщили о якобы плановой замене приборов учета электроэнергии. Для оформления услуги, которая якобы предоставляется бесплатно, пенсионерке предложили подключиться к видеосвязи, включить демонстрацию экрана на телефоне и озвучить коды из пришедших СМС-сообщений.
"В результате счет гражданки обналичили на сумму более 100 тысяч рублей. Обнаружив перевод денежных средств на неизвестный счет, женщина обратилась за помощью в полицию", – рассказывают в полиции.
В МВД напоминают, это классическая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники часто используют мессенджеры, выдавая себя за сотрудников государственных органов или крупных компаний. Основная цель – получить доступ к личным данным и финансовым средствам граждан, завладев СМС-кодами для входа в личные кабинеты или проведения платежей.
В "Крымэнерго" подчеркнули, что все работы по замене и обслуживанию электросчетчиков для потребителей бесплатны и осуществляются только по официальным заявкам в заранее согласованные даты. Специалисты предприятия обязательно имеют при себе удостоверения.

"Помните! Энергетики никогда не требуют предоставления сведений о СНИЛС, банковских картах, CVV-кодах, не запрашивают одноразовые СМС-пароли и не ведут переговоры посредством мессенджеров", – подытожили в ресурсоснабжающей организации.

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ГУП РК "Крымэнерго"Старый КрымНовости КрымаМВД по Республике КрымМошенничествоКибербезопасностьКиберпреступность
 
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