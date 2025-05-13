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Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов" - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"
Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов" - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"
В Севастополе телефонные аферисты пытались выманить у женщины деньги под предлогом оформления талона в налоговую службу. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T20:07
2025-05-13T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе телефонные аферисты пытались выманить у женщины деньги под предлогом оформления талона в налоговую службу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.Днем 23-летней учительнице позвонила якобы сотрудник налоговой инспекции и сообщила о проблемах с налоговыми отчислениями. Чтобы решить вопрос о "ненадлежащей уплате налогов", ей сказали явиться в налоговое учреждение.Но для этого нужно оформить талон на личный прием. Так мошенница попросила сказать поступивший СМС-код. После этого сообщники лже-сотрудника налоговой потерпевшей начали угрожать.Женщину стали запугивать, затем потребовали получить в банке кредит и перевести деньги на указанные ими реквизиты."В последний момент девушка вспомнила увиденную ранее в СМИ информацию об уловках дистанционных мошенников и критически отнеслась к словам незнакомцев, прекратив с ними общение. После этого она изменила пароль личного кабинета и проинформировала о случившемся полицию", – добавили в МВД.Настоящие должностные лица никогда не спрашивают коды из СМС и не требуют денежные переводы на "безопасные" счета, напомнили в полиции Севастополя.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов. Согласно новой мошеннической схеме, жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллионаВ России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, интернет, мессенджеры, соцсети, мошенничество
Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"

Телефонные мошенники в Севастополе пытались заработать на "ненадлежащей уплате налогов"

20:07 13.05.2025
 
© КрымэнергоинформИнтернет
Интернет
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе телефонные аферисты пытались выманить у женщины деньги под предлогом оформления талона в налоговую службу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
Днем 23-летней учительнице позвонила якобы сотрудник налоговой инспекции и сообщила о проблемах с налоговыми отчислениями. Чтобы решить вопрос о "ненадлежащей уплате налогов", ей сказали явиться в налоговое учреждение.
Но для этого нужно оформить талон на личный прием. Так мошенница попросила сказать поступивший СМС-код. После этого сообщники лже-сотрудника налоговой потерпевшей начали угрожать.

"Якобы она передала конфиденциальные данные преступникам, которые, в свою очередь, теперь будут оформлять на нее кредиты и перечислять денежные средства на территорию сопредельного государства", – сказано в сообщении.

Женщину стали запугивать, затем потребовали получить в банке кредит и перевести деньги на указанные ими реквизиты.
"В последний момент девушка вспомнила увиденную ранее в СМИ информацию об уловках дистанционных мошенников и критически отнеслась к словам незнакомцев, прекратив с ними общение. После этого она изменила пароль личного кабинета и проинформировала о случившемся полицию", – добавили в МВД.
Настоящие должностные лица никогда не спрашивают коды из СМС и не требуют денежные переводы на "безопасные" счета, напомнили в полиции Севастополя.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов. Согласно новой мошеннической схеме, жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего.
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