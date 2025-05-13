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Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"

Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов" - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"

В Севастополе телефонные аферисты пытались выманить у женщины деньги под предлогом оформления талона в налоговую службу. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T20:07

2025-05-13T20:07

2025-05-13T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе телефонные аферисты пытались выманить у женщины деньги под предлогом оформления талона в налоговую службу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.Днем 23-летней учительнице позвонила якобы сотрудник налоговой инспекции и сообщила о проблемах с налоговыми отчислениями. Чтобы решить вопрос о "ненадлежащей уплате налогов", ей сказали явиться в налоговое учреждение.Но для этого нужно оформить талон на личный прием. Так мошенница попросила сказать поступивший СМС-код. После этого сообщники лже-сотрудника налоговой потерпевшей начали угрожать.Женщину стали запугивать, затем потребовали получить в банке кредит и перевести деньги на указанные ими реквизиты."В последний момент девушка вспомнила увиденную ранее в СМИ информацию об уловках дистанционных мошенников и критически отнеслась к словам незнакомцев, прекратив с ними общение. После этого она изменила пароль личного кабинета и проинформировала о случившемся полицию", – добавили в МВД.Настоящие должностные лица никогда не спрашивают коды из СМС и не требуют денежные переводы на "безопасные" счета, напомнили в полиции Севастополя.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи поддельных рабочих и тематических чатов. Согласно новой мошеннической схеме, жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат. Делают это от имени начальника – бывшего или действующего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллионаВ России мошенники шантажируют школьников в соцсетяхВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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