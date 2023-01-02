https://crimea.ria.ru/20230102/dron-razvedchik-obnaruzhen-i-sbit-pod-berdyanskom-1126238777.html

Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском

Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском

В небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T15:08

2023-01-02T15:08

2023-01-02T15:08

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

сво

россия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Инцидент произошел в 35 км севернее города около 14:30 часов в понедельник 2 января.По сообщению местных властей, жертв и разрушений нет. Горожан просят сохранять спокойствие. Мирное небо города Бердянска под надежной защитой российских военных, подчеркивают власти.Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.Читайте также:В Севастополе отработала система ПВОБелгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объектВ России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

запорожская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, новости