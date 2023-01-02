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Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском
Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском
В небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T15:08
2023-01-02T15:08
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Инцидент произошел в 35 км севернее города около 14:30 часов в понедельник 2 января.По сообщению местных властей, жертв и разрушений нет. Горожан просят сохранять спокойствие. Мирное небо города Бердянска под надежной защитой российских военных, подчеркивают власти.Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.Читайте также:В Севастополе отработала система ПВОБелгородская область под обстрелом – поврежден промышленный объектВ России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина, новости
Дрон-разведчик обнаружен и сбит под Бердянском

Атаки дронов продолжаются: над Бердянском сработала противовоздушная оборона

15:08 02.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили о сбитом в Докучаевске украинском беспилотнике
В ДНР сообщили о сбитом в Докучаевске украинском беспилотнике - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Инцидент произошел в 35 км севернее города около 14:30 часов в понедельник 2 января.
"Расчетом противовоздушной обороны Вооруженных сил России в окрестностях Бердянска был замечен и уничтожен разведывательный беспилотник кустарного производства", – написал Рогов в Telegram-канале.
По сообщению местных властей, жертв и разрушений нет. Горожан просят сохранять спокойствие. Мирное небо города Бердянска под надежной защитой российских военных, подчеркивают власти.
Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.
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