https://crimea.ria.ru/20230102/udar-po-energoobektu-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-na-dannyy-moment-1126236372.html

Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент

Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент

Украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T08:40

2023-01-02T08:40

2023-01-02T08:40

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Инцидент произошел около пяти утра 2 января. Подтверждения получил энергообъект. В одном из поселков нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают все оперативные службы.

брянская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина