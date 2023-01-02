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Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент
Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент
Украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T08:40
2023-01-02T08:40
2023-01-02T08:40
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Инцидент произошел около пяти утра 2 января. Подтверждения получил энергообъект. В одном из поселков нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают все оперативные службы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина
Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент
Украинский беспилотник атаковал объект энергетики в Брянской области