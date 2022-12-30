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В Севастополе отработала система ПВО
В Севастополе отработала система ПВО - РИА Новости Крым, 30.12.2022
В Севастополе отработала система ПВО
В Севастополе отработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T11:20
2022-12-30T11:20
2022-12-30T11:26
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе отработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После начала специальной военной операции на Украине БПЛА регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. 29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные. Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений БПЛА противника на Севастополь. Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники. Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым: Высокий уровень террористической опасности продлили в СевастополеМожно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
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севастополь, михаил развожаев
В Севастополе отработала система ПВО
Губернатор Развожаев: в Севастополе отработала система ПВО
11:20 30.12.2022 (обновлено: 11:26 30.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе отработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он в своем Telegram-канале.
После начала специальной военной операции на Украине БПЛА регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке причастны британские военные.
Произошедшее в этот день власти города назвали самой мощной атакой за весь период нападений БПЛА противника на Севастополь.
Перед этим один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС под Севастополем, а обломки другого упали на жилой дом. 22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил сперва о сбитых двух, а позже о пяти, два из которых ПВО уничтожили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.
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