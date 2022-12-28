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Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе
Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе
Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T10:50
2022-12-28T10:51
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Отмечается, что соответствующее решение принято губернатором "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта".В правительства напоминают местным жителям и гостям о необходимости контролировать окружающую ситуацию, особенно в общественных местах, в транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах и образовательных учреждениях."При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирать бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства", – предупредили в правительстве и добавили, что правоохранителями принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в КрымВ Крыму задержали организатора экстремистской ячейкиПутин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков
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Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе

/ В Севастополе желтый уровень террористической опасности продлен до 11 января

10:50 28.12.2022 (обновлено: 10:51 28.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 декабря сроком на 15 суток до 18:00 11 января 2023 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение принято губернатором "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта".
В правительства напоминают местным жителям и гостям о необходимости контролировать окружающую ситуацию, особенно в общественных местах, в транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах и образовательных учреждениях.
"При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирать бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства", – предупредили в правительстве и добавили, что правоохранителями принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.
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В Севастополе, Крыму и других приграничных регионах РФ действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности в связи с чем усилены меры безопасности, гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования", а главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риски нападений на Крым со стороны Украины сохраняются, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.
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