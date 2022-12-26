https://crimea.ria.ru/20221226/politolog-nazval-tsel-zayavleniya-budanova-o-planakh-voyti-v-krym-1126139681.html
Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в Крым
Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в Крым - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в Крым
Озвученные руководителем главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Игорем Будановым планы "войти в Крым с оружием в руках" преследуют две цели:... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T13:47
2022-12-26T13:47
2022-12-26T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Озвученные руководителем главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Игорем Будановым планы "войти в Крым с оружием в руках" преследуют две цели: посеять панику среди жителей освобожденных регионов и повысить оптимизм среди украинских граждан. Такое мнение высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Ранее Буданов заявил, что киевский режим планирует "возвращать" Крым "силовым и дипломатическим путем". По его словам, украинские войска намерены зайти на полуостров "с оружием в руках"."С одной стороны, это психологическое давление не столько на крымчан, сколько на жителей Херсонской и Запорожской областей, чтобы создать у них чувство неопределенности и беспокойства", - считает Шатилов.С другой стороны, по мнению эксперта, слова главы украинского ГУР также направлены на "внутреннего потребителя".Шатилов отметил, что современные войны ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве, в том числе с помощью пиара, самопиара, раскачки общественно-политической ситуации на территории противника, распространении слухов и фейков. В этой ситуации украинская сторона этим оружием достаточно активно пользуется, заключил политолог.Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, военных угроз для региона на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. При этом "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Также в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Ранее Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова. По его мнению, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну".Читайте также на РИА Новости Крым:Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооруженияВетеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мостАксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма
https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html
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Алексей Гончаров
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
новости крыма, крым, безопасность, мнения, александр шатилов, игорь буданов, украина, сво, безопасность республики крым и севастополя
Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в Крым
Эксперт Шатилов: обещание Буданова захватить Крым – попытка поднять настроение украинцам
13:47 26.12.2022 (обновлено: 14:01 26.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Озвученные руководителем главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Игорем Будановым планы "войти в Крым с оружием в руках" преследуют две цели: посеять панику среди жителей освобожденных регионов и повысить оптимизм среди украинских граждан. Такое мнение высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
Ранее Буданов заявил, что киевский режим планирует "возвращать" Крым "силовым и дипломатическим путем". По его словам, украинские войска намерены зайти на полуостров "с оружием в руках".
"С одной стороны, это психологическое давление не столько на крымчан, сколько на жителей Херсонской и Запорожской областей, чтобы создать у них чувство неопределенности и беспокойства", - считает Шатилов.
С другой стороны, по мнению эксперта, слова главы украинского ГУР также направлены на "внутреннего потребителя".
"В целом события сейчас развиваются неблагоприятно для Украины, российская армия начинает их серьезно теснить в Донбассе. Одновременно сказываются проблемы в энергетике
, понижается уровень жизни и комфорта. Поэтому нужно какими-то бодрыми лозунгами как-то поднять настроение основной части населения. Тем более такая военная бравада звучит из уст относительно популярного в украинском обществе военного деятеля. Буданов пытается поддержать уровень относительного оптимизма в украинском обществе и поддержать шатающуюся власть", – пояснил аналитик.
Шатилов отметил, что современные войны ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве, в том числе с помощью пиара, самопиара, раскачки общественно-политической ситуации на территории противника, распространении слухов и фейков. В этой ситуации украинская сторона этим оружием достаточно активно пользуется, заключил политолог.
Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, военных угроз для региона на данный момент нет,
органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. При этом "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
Также в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Ранее Владимир Константинов назвал "фантазиями" заявления представителей киевского режима
о приближении украинских войск к границам полуострова. По его мнению, подобного рода высказывания необходимы украинскому лидеру для втягивания мира в выгодную ему "вечную войну".
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