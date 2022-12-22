Рейтинг@Mail.ru
Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20221222/veteran-fso-otsenil-plany-kieva-atakovat-krymskiy-most-1126077596.html
Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост
Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост
Угрозы руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) "перерезать логистику" на Крымском мосту не стоит игнорировать, поскольку не исключено, что киевский режим РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T16:24
2022-12-22T16:24
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
крым
мнения
василий кашканов
крымский мост
украина
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124875037_0:0:1689:950_1920x0_80_0_0_7ca394503c6356b632cb9b6b741eeca7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Угрозы руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) "перерезать логистику" на Крымском мосту не стоит игнорировать, поскольку не исключено, что киевский режим вновь попытается атаковать транспортный переход. Такое мнение РИА Новости Крым высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов.Ранее врио председателя СБУ Василий Малюк заявил, что Украина "обязана перерезать логистику" на Крымском мосту, исходя из анализа оперативной обстановки.Специалист уверен, что российские военные и силовые ведомства готовы к предотвращению возможных терактов и диверсий на Крымском мосту и других критически важных объектах. Однако такие попытки со стороны Украины возможны, полагает он.По словам аналитика, с точки зрения киевского режима попытки нарушить нормальное функционирование Крымского моста вписывается в общую концепцию дальнейшего ведения боевых действий, провозглашаемую украинским военным командованием."Я имею в виду озвучиваемые в Киеве планы наступления на юге, захвата Мелитополя и левобережной части Херсонской области, которая сейчас находится под нашим контролем, с последующим выходом к Крыму. В этом случае для противника, конечно, имеет смысл обрезать единственную нить, по которой возможно обеспечение полуострова и находящихся здесь войск всем необходимым – вооружением, боеприпасами, топливом и так далее", – пояснил эксперт.Кашканов напомнил, что на стороне Украины выступают США, Великобритания и весь западный мир "со всеми имеющимся у них возможностями разведки". "Поэтому, подчеркну, к подобным заявлениям надо относиться с предельной внимательностью и не терять бдительность и, если это возможно, еще больше усилить безопасность наших критических объектов", – заключил эксперт по безопасности.В видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности президент России Владимир Путин подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. В связи с этим глава государства призвал усилить работу силовиков по всем ключевым направлениям, используя для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски нападения на Крым остаются – КремльВ Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с УкраиныДля атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США
https://crimea.ria.ru/20221220/aksenov-rasskazal-o-rabote-fsb-v-krymu-1126005055.html
крым
крымский мост
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124875037_125:0:1565:1080_1920x0_80_0_0_256d402432c36f78e6ad8cb79817958c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, мнения, василий кашканов, крымский мост, украина, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, сбу (служба безопасности украины)
Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост

Кашканов: РФ готова к предотвращению терактов, но к угрозам Киева нужно отнестись серьезно

16:24 22.12.2022
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Угрозы руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) "перерезать логистику" на Крымском мосту не стоит игнорировать, поскольку не исключено, что киевский режим вновь попытается атаковать транспортный переход. Такое мнение РИА Новости Крым высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов.
Ранее врио председателя СБУ Василий Малюк заявил, что Украина "обязана перерезать логистику" на Крымском мосту, исходя из анализа оперативной обстановки.
Специалист уверен, что российские военные и силовые ведомства готовы к предотвращению возможных терактов и диверсий на Крымском мосту и других критически важных объектах. Однако такие попытки со стороны Украины возможны, полагает он.
"Не все угрозы, которые звучат из уст киевских военных, силовиков и политиков, являются пустой болтовней. Поэтому к данному заявлению надо отнестись со всей внимательностью", - сказал Кашканов.
По словам аналитика, с точки зрения киевского режима попытки нарушить нормальное функционирование Крымского моста вписывается в общую концепцию дальнейшего ведения боевых действий, провозглашаемую украинским военным командованием.
"Я имею в виду озвучиваемые в Киеве планы наступления на юге, захвата Мелитополя и левобережной части Херсонской области, которая сейчас находится под нашим контролем, с последующим выходом к Крыму. В этом случае для противника, конечно, имеет смысл обрезать единственную нить, по которой возможно обеспечение полуострова и находящихся здесь войск всем необходимым – вооружением, боеприпасами, топливом и так далее", – пояснил эксперт.
Кашканов напомнил, что на стороне Украины выступают США, Великобритания и весь западный мир "со всеми имеющимся у них возможностями разведки".
"Поэтому, подчеркну, к подобным заявлениям надо относиться с предельной внимательностью и не терять бдительность и, если это возможно, еще больше усилить безопасность наших критических объектов", – заключил эксперт по безопасности.
Сергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 09:56
Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма
В видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности президент России Владимир Путин подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. В связи с этим глава государства призвал усилить работу силовиков по всем ключевым направлениям, используя для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Риски нападения на Крым остаются – Кремль
В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины
Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымМненияВасилий КашкановКрымский мостУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост
16:23Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины
15:59В Севастополе назвали тюрьмой проект больницы скорой помощи
15:41В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина
15:27Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха
15:14В Севастополе накрыли нарколабораторию
15:14Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт
14:51В Симферополе улицы получили имена героев спецоперации
14:21Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова
14:16Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНР
14:05В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП
13:45Удары российских войск и потери ВСУ: сводка спецоперации на 22 декабря
13:22Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
13:09В Севастополе женщина из ревности набросилась с ножом на мужа
12:54В МИД РФ отреагировали на обстрел офиса Красного Креста в Донецке
12:26Переправы через Керченский пролив ожидают 168 автомобилей
12:16Ялтинец получил 12,5 лет "строгача" за половые преступления
12:13Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло"
11:53В ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в Крыму
11:41Крымчанину вынесли приговор за шпионаж
Лента новостейМолния