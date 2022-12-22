https://crimea.ria.ru/20221222/veteran-fso-otsenil-plany-kieva-atakovat-krymskiy-most-1126077596.html

Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост

Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост

Угрозы руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) "перерезать логистику" на Крымском мосту не стоит игнорировать, поскольку не исключено, что киевский режим РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T16:24

2022-12-22T16:24

2022-12-22T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Угрозы руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) "перерезать логистику" на Крымском мосту не стоит игнорировать, поскольку не исключено, что киевский режим вновь попытается атаковать транспортный переход. Такое мнение РИА Новости Крым высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов.Ранее врио председателя СБУ Василий Малюк заявил, что Украина "обязана перерезать логистику" на Крымском мосту, исходя из анализа оперативной обстановки.Специалист уверен, что российские военные и силовые ведомства готовы к предотвращению возможных терактов и диверсий на Крымском мосту и других критически важных объектах. Однако такие попытки со стороны Украины возможны, полагает он.По словам аналитика, с точки зрения киевского режима попытки нарушить нормальное функционирование Крымского моста вписывается в общую концепцию дальнейшего ведения боевых действий, провозглашаемую украинским военным командованием."Я имею в виду озвучиваемые в Киеве планы наступления на юге, захвата Мелитополя и левобережной части Херсонской области, которая сейчас находится под нашим контролем, с последующим выходом к Крыму. В этом случае для противника, конечно, имеет смысл обрезать единственную нить, по которой возможно обеспечение полуострова и находящихся здесь войск всем необходимым – вооружением, боеприпасами, топливом и так далее", – пояснил эксперт.Кашканов напомнил, что на стороне Украины выступают США, Великобритания и весь западный мир "со всеми имеющимся у них возможностями разведки". "Поэтому, подчеркну, к подобным заявлениям надо относиться с предельной внимательностью и не терять бдительность и, если это возможно, еще больше усилить безопасность наших критических объектов", – заключил эксперт по безопасности.В видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности президент России Владимир Путин подчеркнул, что меняющаяся ситуация в мире и появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. В связи с этим глава государства призвал усилить работу силовиков по всем ключевым направлениям, используя для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски нападения на Крым остаются – КремльВ Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с УкраиныДля атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США

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