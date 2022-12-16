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Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США
Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США
Для атак на Крым Украина использовала беспилотники, изготовленные в США. Аналогичные БПЛА Киев также применял для нападения на объекты инфраструктуры в... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T14:25
2022-12-16T14:28
крым
безопасность республики крым и севастополя
сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Для атак на Крым Украина использовала беспилотники, изготовленные в США. Аналогичные БПЛА Киев также применял для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях, следует из анализа электронных компонентов перехваченных дронов. Об этом пишет РИА Новости.Сообщается, что окончательную сборку и полетные испытания беспилотников специалисты провели уже на территории Польши, в районе аэропорта Жешув – основного узла снабжения украинских военных странами НАТО.Над Симферополем сработала ПВО &gt;&gt;Непосредственно установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА проходили неподалеку от Одессы и Кривого Рога, пишет издание."Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации", — отметили авторы материала.С июля Киев пытается атаковать с воздуха Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. В частности, вечером 10 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о работе системы ПВО над Симферополем. Жертв и разрушений нет, все службы продолжали работу в штатном режиме.17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.В ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя были сбиты два дрона. 8 декабря дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя. По словам губернатора Михаила Развожаева, наши военные сработали как всегда четко. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу ранее, 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – АксеновПопытается ли Киев снова атаковать Крым – экспертРиски нападения на Крым остаются – Кремль
https://crimea.ria.ru/20221207/tochechnaya-opasnost-aksenov-ob-atakakh-bespilotnikov-na-krym-1125736166.html
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крым, безопасность республики крым и севастополя, сво, украина, всу (вооруженные силы украины), нато, сша
Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США

РИА Новости: американская компания изготовила БПЛА, использованные в атаках на Крым

14:25 16.12.2022 (обновлено: 14:28 16.12.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Для атак на Крым Украина использовала беспилотники, изготовленные в США. Аналогичные БПЛА Киев также применял для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях, следует из анализа электронных компонентов перехваченных дронов. Об этом пишет РИА Новости.
"Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона", — говорится в материале компетентных органов, поступившем в распоряжение агентства.
Сообщается, что окончательную сборку и полетные испытания беспилотников специалисты провели уже на территории Польши, в районе аэропорта Жешув – основного узла снабжения украинских военных странами НАТО.
Над Симферополем сработала ПВО >>
Непосредственно установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА проходили неподалеку от Одессы и Кривого Рога, пишет издание.
Глава Крыма Сергей Аксенов
7 декабря, 16:53
"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым
"Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации", — отметили авторы материала.
С июля Киев пытается атаковать с воздуха Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы.
В частности, вечером 10 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о работе системы ПВО над Симферополем. Жертв и разрушений нет, все службы продолжали работу в штатном режиме.
17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.
В ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя были сбиты два дрона. 8 декабря дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя. По словам губернатора Михаила Развожаева, наши военные сработали как всегда четко. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу ранее, 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.
Президент Украины Владимир Зеленский
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