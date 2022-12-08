https://crimea.ria.ru/20221208/-sevastopole-nad-akvatoriey-sbili-bespilotnik-1125745845.html

В Севастополе над акваторией сбили беспилотник

В Севастополе над акваторией сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В Севастополе над акваторией сбили беспилотник

Беспилотник сбили над акваторией Севастополя в четверг утром. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T09:20

2022-12-08T09:20

2022-12-08T09:26

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Беспилотник сбили над акваторией Севастополя в четверг утром. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Это не первый случай атаки БПЛА. Как сообщалось, в ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя были сбиты два беспилотника. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано. 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.22 ноября российские средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Еще три были уничтожены над акваторией. Кроме того, в ночь на 6 декабря еще два беспилотника были сбиты в акватории Севастополя.В Севастополе и Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221206/dva-bespilotnika-sbili-nochyu-v-akvatorii-sevastopolya-1125724192.html

https://crimea.ria.ru/20221207/tochechnaya-opasnost-aksenov-ob-atakakh-bespilotnikov-na-krym-1125736166.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, беспилотник, новости, новости крыма, происшествия