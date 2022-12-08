В Севастополе над акваторией сбили беспилотник
Корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией в Севастополе
09:20 08.12.2022 (обновлено: 09:26 08.12.2022)
© Пресс-служба Черноморского флотаКорабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море
© Пресс-служба Черноморского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Беспилотник сбили над акваторией Севастополя в четверг утром. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
6 декабря, 18:42Два беспилотника сбили ночью в акватории Севастополя
"Утром дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко", - написал он в своем Telegram-канале.
Это не первый случай атаки БПЛА. Как сообщалось, в ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя были сбиты два беспилотника. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.
17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.
22 ноября российские средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Еще три были уничтожены над акваторией. Кроме того, в ночь на 6 декабря еще два беспилотника были сбиты в акватории Севастополя.
В Севастополе и Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.