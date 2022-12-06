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Два беспилотника сбили ночью в акватории Севастополя - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Два беспилотника сбили ночью в акватории Севастополя
Два беспилотника сбили ночью в акватории Севастополя - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Два беспилотника сбили ночью в акватории Севастополя
Два беспилотника были сбиты в ночь на вторник в акватории Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T18:42
2022-12-06T18:56
севастополь
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Два беспилотника были сбиты в ночь на вторник в акватории Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Михаила Развожаева.Отмечается, что "военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе".22 ноября поздно вечером Севастополь атаковали беспилотники. Губернатор города сообщил сначала о двух сбитых БПЛА, позже о пяти, два из которых уничтожены на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией. Ранее массированная атака беспилотников была совершена на Черноморской флот 29 октября.
https://crimea.ria.ru/20221130/kak-zaschischeny-energoobekty-kryma-ot-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1125615397.html
https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html
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севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Два беспилотника сбили ночью в акватории Севастополя

Два беспилотника были сбиты в ночь на вторник в акватории Севастополя

18:42 06.12.2022 (обновлено: 18:56 06.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на ночной Севастополь
Вид на ночной Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Два беспилотника были сбиты в ночь на вторник в акватории Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Михаила Развожаева.
"Ночью, в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега", – сообщили в пресс-службе губернатора Севастополя.
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22 ноября поздно вечером Севастополь атаковали беспилотники. Губернатор города сообщил сначала о двух сбитых БПЛА, позже о пяти, два из которых уничтожены на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.
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