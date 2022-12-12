https://crimea.ria.ru/20221212/popytaetsya-li-kiev-snova-atakovat-krym--ekspert-1125817119.html

Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт

Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Попытается ли Киев снова атаковать Крым – эксперт

Безопасность Крыма обеспечена на достаточном уровне, но киевский режим не оставит попыток атаковать полуостров, как с помощью беспилотников, так и силами... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T12:54

2022-12-12T12:54

2022-12-12T15:47

радио "спутник в крыму"

сво

безопасность республики крым и севастополя

мнения

вадим колесниченко

украина

крым

новости крыма

беспилотник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125769623_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_78b51021a73b7e23e66c8826df176fe0.jpg

Колесниченко: попытается ли Киев снова атаковать Крым Эксперт Колесниченко: Киев может атаковать Крым не только БПЛА, но и с помощью диверсантов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма обеспечена на достаточном уровне, но киевский режим не оставит попыток атаковать полуостров, как с помощью беспилотников, так и силами диверсантов. Такое мнение высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Бдительность никто не отменялКолесниченко отметил, что безопасность региона находится в руках в том числе самих крымчан, которые в нынешней ситуации обязаны сохранять бдительность и быть внимательными к происходящему вокруг. В этой связи создание в Крыму и Севастополе батальонов самообороны по примеру Белгородской и Курской областей могло бы усилить безопасность полуострова, полагает эксперт."Да, наши спецслужбы работают эффективно, но они во многом опираются на граждан. И возможное создание отрядов самообороны, как это было сделано в нескольких приграничных областях РФ, – это право руководителей Крыма и Севастополя. Если это будет сделано, паниковать не нужно – это станет дополнительным этапом повышения нашей безопасности", – считает аналитик.Сбитые дроны над КрымомВечером 10 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о работе системы ПВО над Симферополем. Жертв и разрушений нет, все службы продолжали работу в штатном режиме.8 декабря дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя. По словам губернатора Михаила Развожаева, наши военные "сработали как всегда четко".В ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя системы ПВО сбили два дрона. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Усилены меры безопасности, гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог""Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на КрымВ Крыму оценили риски повторения атак на полуостров

https://crimea.ria.ru/20221210/chto-ssha-dumayut-o-kryme-i-kak-eto-otrazhaetsya-na-khode-konflikta--mnenie-1125788948.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, безопасность республики крым и севастополя, мнения, вадим колесниченко, украина, крым, новости крыма, беспилотник