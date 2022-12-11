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Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог" - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Эксклюзивы
https://crimea.ria.ru/20221211/ekspert-obyasnil-taktiku-ssha-po-krymu-proveryayut-nash-bolevoy-porog-1125809495.html
Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"
Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог" - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"
Официальные лица США пытаются определить "болевой порог" России, делая различные заявления по поводу "возвращения" Крыма Украине и вероятности силовых операций... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T18:28
2022-12-11T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Официальные лица США пытаются определить "болевой порог" России, делая различные заявления по поводу "возвращения" Крыма Украине и вероятности силовых операций в отношении полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров.Главное опасение Вашингтона"Полагаю, американцы проверяют нас на "болевой порог", пытаются понять, где наш "порог терпимости". Допустим, если кого-то ударят кувалдой по голове или ущипнут. Это все-таки будет разная степень "приемлемости", хотя и то, и другое обидно. Так и в данном случае Штаты ищут, где этот наш "болевой порог", за который не следует заходить", – сказал эксперт.Другой аспект таких заявлений, по мнению политолога, заключается в том, что США "с грацией слона" пытаются продемонстрировать, что они якобы непосредственно не участвуют в этом конфликте. Хотя Вашингтон и поставляет оружие и деньги Киеву, для США чрезвычайно важно напрямую не втянуться в большой конфликт, поскольку ничем хорошим для них это не закончится, отметил Никифоров.Зеленскому дадут свободу рукПо мнению Никифорова, в Вашингтоне еще до конца не поняли, можно ли считать Россию достойным противником, и до конца не оценили тот уровень, когда с Россией нужно будет считаться.В то же время в вопросе организации различных провокаций против Крыма США дадут киевскому режиму определенную "свободу рук", но до определенного момента, считает эксперт.В воскресенье американская газета The Washington Post сообщила о серьезных опасениях Запада, что попытка Украины вторгнуться в Крым может спровоцировать Россию на жесткие ответные действия, вплоть до применения ядерного оружия.Об опасности эскалации конфликта из-за планов Киева захватить Крым пишут и другие влиятельные СМИ.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США. Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме.Читайте также на РИА Новости Крым:Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнениеЗапретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнениеЕсть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым
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новости, политика, россия, украина, европейский союз, сша, владимир зеленский (президент украины), новости крыма
Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"

Политолог Никифоров: своими заявлениями о Крыме США нащупывают "болевой порог" России

18:28 11.12.2022
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Официальные лица США пытаются определить "болевой порог" России, делая различные заявления по поводу "возвращения" Крыма Украине и вероятности силовых операций в отношении полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Никифоров.

Главное опасение Вашингтона

"Полагаю, американцы проверяют нас на "болевой порог", пытаются понять, где наш "порог терпимости". Допустим, если кого-то ударят кувалдой по голове или ущипнут. Это все-таки будет разная степень "приемлемости", хотя и то, и другое обидно. Так и в данном случае Штаты ищут, где этот наш "болевой порог", за который не следует заходить", – сказал эксперт.
Другой аспект таких заявлений, по мнению политолога, заключается в том, что США "с грацией слона" пытаются продемонстрировать, что они якобы непосредственно не участвуют в этом конфликте. Хотя Вашингтон и поставляет оружие и деньги Киеву, для США чрезвычайно важно напрямую не втянуться в большой конфликт, поскольку ничем хорошим для них это не закончится, отметил Никифоров.
"Советскому Союзу удалось втянуть американцев во вьетнамский конфликт – и США получили вьетнамский синдром. Американцам удалось втянуть СССР в афганский конфликт – и мы получили афганский синдром. В такие "перетягивания" великие державы и играют", – пояснил аналитик.

Зеленскому дадут свободу рук

По мнению Никифорова, в Вашингтоне еще до конца не поняли, можно ли считать Россию достойным противником, и до конца не оценили тот уровень, когда с Россией нужно будет считаться.
В то же время в вопросе организации различных провокаций против Крыма США дадут киевскому режиму определенную "свободу рук", но до определенного момента, считает эксперт.
"Думаю, США не будут препятствовать Зеленскому в попытках нанести по нам какие-то удары. Но когда потом за это надо будет отвечать, тогда Вашингтон "умоет руки". То есть сейчас Штаты как бы играют на опережение, чтобы потом сказать Украине: мы же говорили, мы же вас предупреждали". Сейчас идет игра в том числе и на такое возможное будущее", - подытожил политолог.
В воскресенье американская газета The Washington Post сообщила о серьезных опасениях Запада, что попытка Украины вторгнуться в Крым может спровоцировать Россию на жесткие ответные действия, вплоть до применения ядерного оружия.
Об опасности эскалации конфликта из-за планов Киева захватить Крым пишут и другие влиятельные СМИ.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США.
Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме.
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ЭксклюзивыНовостиПолитикаРоссияУкраинаЕвропейский СоюзСШАВладимир Зеленский (президент Украины)Новости Крыма
 
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