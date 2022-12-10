https://crimea.ria.ru/20221210/chto-ssha-dumayut-o-kryme-i-kak-eto-otrazhaetsya-na-khode-konflikta--mnenie-1125788948.html
Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение
Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение
Администрация США осознает, что Крым является устоявшимся субъектом, неотъемлемой частью России. Представители Белого дома избегают резких заявлений о силовом... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T03:33
2022-12-10T03:33
2022-12-10T03:33
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Администрация США осознает, что Крым является устоявшимся субъектом, неотъемлемой частью России. Представители Белого дома избегают резких заявлений о силовом "возвращении" полуострова Украине, поскольку опасаются прямого силового столкновения с РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов."Думаю, американцы осознают, что Крым – это уже сложившийся субъект Российской Федерации, что крымская тема может быть весьма болезненной и чувствительной для России. Они понимают, что мы не пойдем ни на какие шаги, ставящие под сомнение крымскую идентичность как российскую идентичность. Убежден в том, что у США и "коллективного Запада" есть опасения прямого конфликта с Россией, и этого они пытаются избежать", – сказал Мурадов.Роль Крыма возрастаетВместе с тем, по словам постпреда Крыма при президенте РФ, США, Великобритания и "коллективный Запад" в целом пока не намерены отступать. Их основной стратегией в отношении РФ продолжает оставаться "внутренний подрыв и удушение" России, ее "внутренний раскол", уверен Мурадов.Чего ждать к от УкраиныПо мнению Мурадова, несмотря на осторожность американцев в вопросе Крыма, жителям полуострова надо проявлять бдительность, сплоченность и консолидацию, которую они проявляли все эти годы.На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США. Госсекретарь сказал, что украинцы "сами решают, куда они хотят продвигаться, и как они хотят это делать".Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме. По мнению эксперта, именно такие сигналы американский лидер посылает Зеленскому в ходе своих выступлений.Также по теме:Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение >>Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией >>Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым >>
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Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
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7 495 645-6601
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Алексей Гончаров
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георгий мурадов, крым, новости крыма, новости, политика, мнения, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, великобритания
Что США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение
Мурадов: США пытаются избежать открытого конфликта с Россией из-за Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Администрация США осознает, что Крым является устоявшимся субъектом, неотъемлемой частью России. Представители Белого дома избегают резких заявлений о силовом "возвращении" полуострова Украине, поскольку опасаются прямого силового столкновения с РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.
"Думаю, американцы осознают, что Крым – это уже сложившийся субъект Российской Федерации, что крымская тема может быть весьма болезненной и чувствительной для России. Они понимают, что мы не пойдем ни на какие шаги, ставящие под сомнение крымскую идентичность как российскую идентичность. Убежден в том, что у США и "коллективного Запада" есть опасения прямого конфликта с Россией, и этого они пытаются избежать", – сказал Мурадов.
Вместе с тем, по словам постпреда Крыма при президенте РФ, США, Великобритания и "коллективный Запад" в целом пока не намерены отступать. Их основной стратегией в отношении РФ продолжает оставаться "внутренний подрыв и удушение" России, ее "внутренний раскол", уверен Мурадов.
"Конечно, это абсолютно несбыточные вещи, но, как мне чувствуется, они все еще настроены на это. Поэтому политическая роль Крыма возрастает, и не только в России, с учетом вхождения новых регионов в состав РФ. В целом в мировых делах Крым сейчас фиксируется как одна из важнейших цивилизационных точек для развития России", – полагает вице-премьер РК.
По мнению Мурадова, несмотря на осторожность американцев в вопросе Крыма, жителям полуострова надо проявлять бдительность, сплоченность и консолидацию, которую они проявляли все эти годы.
"Конечно, от вопящего и угрожающего нацистского режима в Киеве ничего доброго ожидать нельзя, потому и поставлен во главу угла тезис о денацификации Украины. С этим, безусловно, придется разбираться. Но предпринять что-то реальное против Крыма, кроме провокаций и диверсионных актов, с которыми успешно справляются наши спецслужбы и военные, этот режим не сможет", – выразил уверенность постпред Крыма при президенте.
На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил
, что Вашингтон фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. В то же время он ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым" при поддержке США. Госсекретарь сказал, что украинцы "сами решают, куда они хотят продвигаться, и как они хотят это делать".
Сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме
. По мнению эксперта, именно такие сигналы американский лидер посылает Зеленскому в ходе своих выступлений.