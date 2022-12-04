Рейтинг@Mail.ru
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221204/bayden-prosit-kiev-zabyt-o-kryme-i-sest-za-stol-peregovorov--smi-1125677518.html
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ
Президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме. Такие сигналы в его выступлениях увидел... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T16:22
2022-12-04T16:03
сша
украина
крым
в мире
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/27/1112582725_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_3956152864c8dd00007796ac7e75ff83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме. Такие сигналы в его выступлениях увидел сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе, пишет РИА Новости."Президент Байден тонко намекнул своему киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным", — говорится в статье Time.Автор считает, что западные "друзья" президента Украины Владимира Зеленского пытаются сдержать эскалацию конфликта, преследуя собственные корыстные интересы. По мнению Иоффе, это связано с желанием избежать "втягивания в смертельный конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом".Почему США интересует Крым — мнение политолога &gt;&gt;Он также предупредил, что Украине необходимо готовиться к компромиссам, один из которых — "потеря Крыма". И пояснил, что реальность не складывается в пользу Киева, а Белый дом и их союзники заявляют, что не собираются диктовать украинцам условия для переговоров с Москвой.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению эксперта президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом.
https://crimea.ria.ru/20221122/interesy-ukrainy-i-ssha-po-krymu-ne-sovpadayut--smi--1125495048.html
https://crimea.ria.ru/20220922/v-ssha-sovetuyut-kievu-ostavit-pretenzii-po-krymu-1124585645.html
сша
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/27/1112582725_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_cbb09236aff38316fbafb1416ca3495c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, украина, крым, в мире, мнения
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ

СМИ: Байден хочет усадить Киев за стол переговоров с Москвой и просит забыть о Крыме

16:22 04.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа. Архивное фото
Керченская паромная переправа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме. Такие сигналы в его выступлениях увидел сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе, пишет РИА Новости.
"Президент Байден тонко намекнул своему киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным", — говорится в статье Time.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 14:39
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ
Автор считает, что западные "друзья" президента Украины Владимира Зеленского пытаются сдержать эскалацию конфликта, преследуя собственные корыстные интересы. По мнению Иоффе, это связано с желанием избежать "втягивания в смертельный конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом".
Почему США интересует Крым — мнение политолога >>
"Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали от войны. А в США растет оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт", — подчеркнул эксперт.
Он также предупредил, что Украине необходимо готовиться к компромиссам, один из которых — "потеря Крыма". И пояснил, что реальность не складывается в пользу Киева, а Белый дом и их союзники заявляют, что не собираются диктовать украинцам условия для переговоров с Москвой.
Виды Крыма. Балаклава - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 18:24
В США советуют Киеву оставить претензии по Крыму
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению эксперта президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом.
 
СШАУкраинаКрымВ миреМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08Зима не торопится в Крым
17:43Часть Крыма в понедельник останется без воды
17:35В Крыму выбрали королеву Бала хризантем
17:01Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортаж
16:22Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ
16:04В США назвали сроки победы России в спецоперации на Украине
15:48Провальные атаки: в Минобороны назвали потери ВСУ
15:31Украинский истребитель сбит в небе над ДНР
15:15Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом
14:53Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
14:08ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России
13:40Как ремонтируют транспортные коридоры в Крым
13:15Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"
12:58На "Тавриде" опрокинулась и загорелась фура с прицепом
12:19Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID
12:02Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
11:41Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах
11:23Метровые волны и ветер: ситуация на Керченской переправе
11:10Киев готовит провокацию с аммиаком - источник
10:39На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
Лента новостейМолния