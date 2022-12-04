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Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ
Президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме. Такие сигналы в его выступлениях увидел... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T16:22
2022-12-04T16:22
2022-12-04T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме. Такие сигналы в его выступлениях увидел сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе, пишет РИА Новости."Президент Байден тонко намекнул своему киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным", — говорится в статье Time.Автор считает, что западные "друзья" президента Украины Владимира Зеленского пытаются сдержать эскалацию конфликта, преследуя собственные корыстные интересы. По мнению Иоффе, это связано с желанием избежать "втягивания в смертельный конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом".Почему США интересует Крым — мнение политолога >>Он также предупредил, что Украине необходимо готовиться к компромиссам, один из которых — "потеря Крыма". И пояснил, что реальность не складывается в пользу Киева, а Белый дом и их союзники заявляют, что не собираются диктовать украинцам условия для переговоров с Москвой.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению эксперта президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом.
https://crimea.ria.ru/20221122/interesy-ukrainy-i-ssha-po-krymu-ne-sovpadayut--smi--1125495048.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, украина, крым, в мире, мнения
Байден просит Киев забыть о Крыме и сесть за стол переговоров — СМИ
СМИ: Байден хочет усадить Киев за стол переговоров с Москвой и просит забыть о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден намекает украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой и забыть о Крыме. Такие сигналы в его выступлениях увидел сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе, пишет РИА Новости.
"Президент Байден тонко намекнул своему киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным", — говорится в статье Time.
Автор считает, что западные "друзья" президента Украины Владимира Зеленского пытаются сдержать эскалацию конфликта, преследуя собственные корыстные интересы. По мнению Иоффе, это связано с желанием избежать "втягивания в смертельный конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом".
"Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали от войны. А в США растет оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт", — подчеркнул эксперт.
Он также предупредил, что Украине необходимо готовиться к компромиссам, один из которых — "потеря Крыма". И пояснил, что реальность не складывается в пользу Киева, а Белый дом и их союзники заявляют, что не собираются диктовать украинцам условия для переговоров с Москвой.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению эксперта президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства
над киевским режимом.