https://crimea.ria.ru/20221202/bayden-priznal-ssha-uchastnikom-konflikta-na-ukraine--polittekhnolog-1125655179.html
Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог
Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог
Президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T19:56
2022-12-02T19:56
2022-12-02T19:56
сша
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политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политтехнолог Марат Баширов.Ранее Байден заявил, что готов поговорить Владимиром Путиным о ситуации на Украине, если российский лидер "продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине".Подобные заявления по мнению эксперта, могут говорить и о том, что Байден остерегается проверок со стороны республиканцев, в частности, по поставкам военной помощи Украине, поэтому делает вид, что хочет уладить конфликт."После того как республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса, они будут иметь возможность делать проверки финансовых вложений и думаю, что они обязательно это сделают. Байден может этого остерегаться. Тем более сейчас появились заявления президента Нигерии, который показал, что оружие, поставляемое американцами на Украину каким-то образом оказывается в руках повстанцев. Критическая масса копится", — заметил политтехнолог.Ответ России на заявление американского лидера, по мнению Баширова, не стал новостью, так как наша сторона всегда говорила о готовности к диалогу.По мнению других экспертов, слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, поскольку они противоречат реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта.
https://crimea.ria.ru/20221202/chto-stoit-za-slovami-baydena-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125651732.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, украина
Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог
Своим заявлением Байден признался в контроле над киевским режимом — эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политтехнолог Марат Баширов.
Ранее Байден заявил
, что готов поговорить Владимиром Путиным о ситуации на Украине, если российский лидер "продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине".
"Полностью фраза Байдена звучала так, что он готов сесть за стол переговоров с Путиным, если Россия выведет войска из Украины. Не очень правда ясно, почему Байден должен садиться за стол переговоров, но с другой стороны, мы понимаем, что они являются основными кураторами киевского режима. Они открыто признали, что участвуют в конфликте на Украине со стороны Киева", — считает политтехнолог.
Подобные заявления по мнению эксперта, могут говорить и о том, что Байден остерегается проверок со стороны республиканцев, в частности, по поставкам военной помощи Украине, поэтому делает вид, что хочет уладить конфликт.
"После того как республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса, они будут иметь возможность делать проверки финансовых вложений и думаю, что они обязательно это сделают. Байден может этого остерегаться. Тем более сейчас появились заявления президента Нигерии, который показал, что оружие, поставляемое американцами на Украину каким-то образом оказывается в руках повстанцев. Критическая масса копится", — заметил политтехнолог.
Ответ России на заявление американского лидера, по мнению Баширова, не стал новостью, так как наша сторона всегда говорила о готовности к диалогу.
"То, что мы услышали от наших официальных лиц, российская сторона вообще никогда не отказывалась от переговоров. Более того, весной в Стамбуле наши предложения были положены на стол, и мы все слышали на них ответ. Российская позиция не меняется, мы слышим одно и то же от президента и его пресс-секретаря", — констатировал эксперт.
По мнению других экспертов
, слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, поскольку они противоречат реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта.