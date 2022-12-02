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Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог
Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог
Президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T19:56
2022-12-02T19:56
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политтехнолог Марат Баширов.Ранее Байден заявил, что готов поговорить Владимиром Путиным о ситуации на Украине, если российский лидер "продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине".Подобные заявления по мнению эксперта, могут говорить и о том, что Байден остерегается проверок со стороны республиканцев, в частности, по поставкам военной помощи Украине, поэтому делает вид, что хочет уладить конфликт."После того как республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса, они будут иметь возможность делать проверки финансовых вложений и думаю, что они обязательно это сделают. Байден может этого остерегаться. Тем более сейчас появились заявления президента Нигерии, который показал, что оружие, поставляемое американцами на Украину каким-то образом оказывается в руках повстанцев. Критическая масса копится", — заметил политтехнолог.Ответ России на заявление американского лидера, по мнению Баширова, не стал новостью, так как наша сторона всегда говорила о готовности к диалогу.По мнению других экспертов, слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, поскольку они противоречат реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта.
https://crimea.ria.ru/20221202/chto-stoit-za-slovami-baydena-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125651732.html
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Сергей Жабин
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, украина
Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог

Своим заявлением Байден признался в контроле над киевским режимом — эксперт

19:56 02.12.2022
 
© AFP / STEFANI REYNOLDS Капитолий в США
 Капитолий в США
© AFP / STEFANI REYNOLDS
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политтехнолог Марат Баширов.
Ранее Байден заявил, что готов поговорить Владимиром Путиным о ситуации на Украине, если российский лидер "продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине".

"Полностью фраза Байдена звучала так, что он готов сесть за стол переговоров с Путиным, если Россия выведет войска из Украины. Не очень правда ясно, почему Байден должен садиться за стол переговоров, но с другой стороны, мы понимаем, что они являются основными кураторами киевского режима. Они открыто признали, что участвуют в конфликте на Украине со стороны Киева", — считает политтехнолог.

Подобные заявления по мнению эксперта, могут говорить и о том, что Байден остерегается проверок со стороны республиканцев, в частности, по поставкам военной помощи Украине, поэтому делает вид, что хочет уладить конфликт.
"После того как республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса, они будут иметь возможность делать проверки финансовых вложений и думаю, что они обязательно это сделают. Байден может этого остерегаться. Тем более сейчас появились заявления президента Нигерии, который показал, что оружие, поставляемое американцами на Украину каким-то образом оказывается в руках повстанцев. Критическая масса копится", — заметил политтехнолог.
Ответ России на заявление американского лидера, по мнению Баширова, не стал новостью, так как наша сторона всегда говорила о готовности к диалогу.
"То, что мы услышали от наших официальных лиц, российская сторона вообще никогда не отказывалась от переговоров. Более того, весной в Стамбуле наши предложения были положены на стол, и мы все слышали на них ответ. Российская позиция не меняется, мы слышим одно и то же от президента и его пресс-секретаря", — констатировал эксперт.
По мнению других экспертов, слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, поскольку они противоречат реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
14:39
Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ПолитикаУкраина
 
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