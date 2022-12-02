https://crimea.ria.ru/20221202/bayden-priznal-ssha-uchastnikom-konflikta-na-ukraine--polittekhnolog-1125655179.html

Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог

Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог

Президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T19:56

2022-12-02T19:56

2022-12-02T19:56

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Президент США Джо Байден заявлением о переговорах с Россией по ситуации на Украине признал факт кураторства над киевским режимом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политтехнолог Марат Баширов.Ранее Байден заявил, что готов поговорить Владимиром Путиным о ситуации на Украине, если российский лидер "продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине".Подобные заявления по мнению эксперта, могут говорить и о том, что Байден остерегается проверок со стороны республиканцев, в частности, по поставкам военной помощи Украине, поэтому делает вид, что хочет уладить конфликт."После того как республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса, они будут иметь возможность делать проверки финансовых вложений и думаю, что они обязательно это сделают. Байден может этого остерегаться. Тем более сейчас появились заявления президента Нигерии, который показал, что оружие, поставляемое американцами на Украину каким-то образом оказывается в руках повстанцев. Критическая масса копится", — заметил политтехнолог.Ответ России на заявление американского лидера, по мнению Баширова, не стал новостью, так как наша сторона всегда говорила о готовности к диалогу.По мнению других экспертов, слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, поскольку они противоречат реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта.

https://crimea.ria.ru/20221202/chto-stoit-za-slovami-baydena-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125651732.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, украина