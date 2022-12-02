https://crimea.ria.ru/20221202/chto-stoit-za-slovami-baydena-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125651732.html

Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине

Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине

Слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T14:39

2022-12-02T14:39

2022-12-02T14:39

политика

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

форго

наталья киселева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, поскольку они противоречат реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта. Такое мнение высказали политические эксперты: политконсультант Денис Батурин и руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.Ранее Байден заявил, что готов поговорить Владимиром Путиным о ситуации на Украине, если российский лидер "продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине".По мнению Батурина, слова американского президента направлены, прежде всего, на американского и в целом на западного обывателя, чтобы "сбросить общественный пар" в обществе.По мнению политолога, эти слова также следует воспринимать как попытку выиграть время, "взять некую дипломатическую паузу, которая затем превратится в паузу на фронтах"."А за это время вернутся украинские солдатики, которых " добрые" европейцы обучают на своих полигонах, доедут снаряды и БТРы", – считает Батурин.Неискренность слов американского лидера подтверждают факты, отмечает аналитик. В частности, публично озвученные американскими, европейскими и украинскими официальными лицами запланированные сроки поставок вооружений Киеву, обозначенные 2023-2025 и даже 2026 годами.Кроме того, по словам эксперта, смущают и заявления официальных лиц некоторых европейских стран о том, что на их складах якобы заканчивается оружие и боеприпасы для Киева, притом, что военно-промышленный комплекс США "запущен по полной программе", а заводы Чехии и некоторых других стран "безостановочно производят боеприпасы".Наталья Киселева, комментируя слова президента Байдена, напомнила о событиях Второй мировой войны и открытии "второго фронта" против гитлеровской Германии"Хочу напомнить события Второй мировой войны. Когда в нее вступили так называемые союзники? Когда уже было понятно, кто выходит победителем. Так и здесь – на всякий случай, можно сказать: "мы готовы разговаривать с будущим победителем", – сказала руководитель крымского филиала ФоРГО.

https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-vyskazalsya-po-povodu-pryamogo-uchastiya-ssha-v-konflikte-na-ukraine-1125307805.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), форго, наталья киселева