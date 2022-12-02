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Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине
Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине
Слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T14:39
2022-12-02T14:39
политика
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
форго
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, поскольку они противоречат реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта. Такое мнение высказали политические эксперты: политконсультант Денис Батурин и руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.Ранее Байден заявил, что готов поговорить Владимиром Путиным о ситуации на Украине, если российский лидер "продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине".По мнению Батурина, слова американского президента направлены, прежде всего, на американского и в целом на западного обывателя, чтобы "сбросить общественный пар" в обществе.По мнению политолога, эти слова также следует воспринимать как попытку выиграть время, "взять некую дипломатическую паузу, которая затем превратится в паузу на фронтах"."А за это время вернутся украинские солдатики, которых " добрые" европейцы обучают на своих полигонах, доедут снаряды и БТРы", – считает Батурин.Неискренность слов американского лидера подтверждают факты, отмечает аналитик. В частности, публично озвученные американскими, европейскими и украинскими официальными лицами запланированные сроки поставок вооружений Киеву, обозначенные 2023-2025 и даже 2026 годами.Кроме того, по словам эксперта, смущают и заявления официальных лиц некоторых европейских стран о том, что на их складах якобы заканчивается оружие и боеприпасы для Киева, притом, что военно-промышленный комплекс США "запущен по полной программе", а заводы Чехии и некоторых других стран "безостановочно производят боеприпасы".Наталья Киселева, комментируя слова президента Байдена, напомнила о событиях Второй мировой войны и открытии "второго фронта" против гитлеровской Германии"Хочу напомнить события Второй мировой войны. Когда в нее вступили так называемые союзники? Когда уже было понятно, кто выходит победителем. Так и здесь – на всякий случай, можно сказать: "мы готовы разговаривать с будущим победителем", – сказала руководитель крымского филиала ФоРГО.
https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-vyskazalsya-po-povodu-pryamogo-uchastiya-ssha-v-konflikte-na-ukraine-1125307805.html
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политика, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), форго, наталья киселева
Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине

Эксперты оценили слова Байдена о готовности говорить с РФ об урегулировании на Украине

14:39 02.12.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине не стоит воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, поскольку они противоречат реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта. Такое мнение высказали политические эксперты: политконсультант Денис Батурин и руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.
Ранее Байден заявил, что готов поговорить Владимиром Путиным о ситуации на Украине, если российский лидер "продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине".
По мнению Батурина, слова американского президента направлены, прежде всего, на американского и в целом на западного обывателя, чтобы "сбросить общественный пар" в обществе.
"Напряжение в США и западном обществе в целом в связи с ситуацией на Украине достаточно серьезное, в том числе по ценовым, экономическим, социальным параметрам, поэтому это попытка сбросить некий общественный пар, что, мол, "бесконечной войны не будет, мы все-таки хотим переговоров", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По мнению политолога, эти слова также следует воспринимать как попытку выиграть время, "взять некую дипломатическую паузу, которая затем превратится в паузу на фронтах".
"А за это время вернутся украинские солдатики, которых " добрые" европейцы обучают на своих полигонах, доедут снаряды и БТРы", – считает Батурин.
Неискренность слов американского лидера подтверждают факты, отмечает аналитик. В частности, публично озвученные американскими, европейскими и украинскими официальными лицами запланированные сроки поставок вооружений Киеву, обозначенные 2023-2025 и даже 2026 годами.
"Эти сроки поставок говорят о том, что США настраивают европейцев воевать долго все эти годы. Поэтому они не торопятся поставлять это оружие. С одной стороны, конфликт "вымывает" европейские вооружения. С другой стороны, это говорит о том, что они (США – ред.) хотят этот конфликт пролонгировать, чтобы перемололось все советское вооружение, чтобы потом заместить его американским", – пояснил Батурин.
Кроме того, по словам эксперта, смущают и заявления официальных лиц некоторых европейских стран о том, что на их складах якобы заканчивается оружие и боеприпасы для Киева, притом, что военно-промышленный комплекс США "запущен по полной программе", а заводы Чехии и некоторых других стран "безостановочно производят боеприпасы".
"Сейчас Европа представляет собой кровеносную систему, по которой циркулирует, прежде всего, оружие, как для Европы, так и для Украины. А Украина собой представляет некий оружейный хаб или "черную дыру", куда оружие поставляется, чтобы оно перекочевывало на другие рынки другим потребителям, а это "черный нал" во всех смыслах и это крайне выгодно", – отметил политолог.
Наталья Киселева, комментируя слова президента Байдена, напомнила о событиях Второй мировой войны и открытии "второго фронта" против гитлеровской Германии
"Хочу напомнить события Второй мировой войны. Когда в нее вступили так называемые союзники? Когда уже было понятно, кто выходит победителем. Так и здесь – на всякий случай, можно сказать: "мы готовы разговаривать с будущим победителем", – сказала руководитель крымского филиала ФоРГО.
Президент США Дж. Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 11:43
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ПолитикаСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ФорГОНаталья Киселева
 
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