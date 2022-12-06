https://crimea.ria.ru/20221206/blinken-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-vozvraschenii-kryma-ukraine-1125700815.html

Блинкен ушел от ответа на вопрос о "возвращении" Крыма Украине

Блинкен ушел от ответа на вопрос о "возвращении" Крыма Украине - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Блинкен ушел от ответа на вопрос о "возвращении" Крыма Украине

Вашингтон в плане поддержки Украины фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции, заявил... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T10:45

2022-12-06T10:45

2022-12-06T10:45

сша

крым

украина

в мире

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/06/1118600648_0:167:2087:1341_1920x0_80_0_0_6ce044562f7fe3043f0c35e4935009f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вашингтон в плане поддержки Украины фокусирует свои усилия на помощи Киеву вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкенна конференции Wall Street Journal."Наши усилия заключаются в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… и для возвращения территорий, которые была заняты, начиная с 24 февраля, а также обеспечения экономической и гуманитарной поддержки, чтобы страна могла противостоять тому, что происходит каждый день", – цитирует Блинкена РИА Новости.В то же время госсекретарь ушел от ответа на вопрос, сможет ли Украина "вернуть Крым". Он сказал, что украинцы сами решают, "куда они хотят продвигаться, когда они туда хотят попасть и как они хотят это делать".Блинкен также выразил мнение, что конфликт на Украине "в какой-то момент закончится дипломатией и переговорами". Он отметил, что США хотели бы "долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

https://crimea.ria.ru/20221130/zapretyat-li-ssha-zelenskomu-napadat-na-krym--mnenie-1125601719.html

https://crimea.ria.ru/20221128/pochemu-ssha-interesuet-krym--mnenie-politologa-1125575506.html

сша

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, крым, украина, в мире, специальная военная операция рф на украине