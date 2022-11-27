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Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221127/politolog-nazval-krym-markerom-gotovnosti-kieva-k-peregovoram-s-rossiey-1125558410.html
Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией
Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией
"Крымский вопрос" является своеобразным маркером готовности Украины к каким-либо переговорам с Россией на фоне спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T03:25
2022-11-27T03:25
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. "Крымский вопрос" является своеобразным маркером готовности Украины к каким-либо переговорам с Россией на фоне спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Сергей Мельничук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что он "только "за" возвращение Крыма невоенным путем", при этом он готов "рассмотреть любые сценарии, за исключением тех, которые предполагают, что полуостров останется в составе РФ". По мнению Мельничука, Крым – "одна из самых главных и чувствительных точек в противостоянии, которое существует сегодня" между Россией и Украиной. И пока украинский президент продолжит делать какие-то заявления, касающиеся притязаний на полуостров, это значит, что на переговоры идти он не будет, уверен политолог.Вопрос Крыма периодически поднимается Зеленским в информационном пространстве исключительно для того, чтобы "поддерживать в украинском обществе "боевой дух", демонстрируя якобы актуальность этой тематики, убежден политолог. На самом деле к содержанию его заявлений не стоит серьезно относиться, считает он.Мельничук напомнил, что пиаром себя на теме возврата Крыма занимался в свое время экс-президент Украины Петр Порошенко и его министры. Однако реализация каких-либо планов по возврату этой территории под контроль Украины – "абсолютно нереалистичный сценарий ни при каких условиях", подчеркнул эксперт.По мнению Мельничука, Киев будет продолжать "попытки устрашения" и не прекратит провокаций на южном направлении, но их успешность политологу видится "абсолютно нулевой".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский народ будет избавлен от действующей неонацистской власти.
https://crimea.ria.ru/20221125/rasslablyatsya-nelzya-vlasti-kryma-otsenili-ugrozu-bezopasnosti-regiona-1125546535.html
https://crimea.ria.ru/20221125/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-nevoennom-vozvraschenii-kryma--eksperty-1125541053.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, украина, владимир зеленский (президент украины)
Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией

Мельничук: Крым является своеобразным маркером готовности Украины к переговорам с РФ

03:25 27.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. "Крымский вопрос" является своеобразным маркером готовности Украины к каким-либо переговорам с Россией на фоне спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Сергей Мельничук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что он "только "за" возвращение Крыма невоенным путем", при этом он готов "рассмотреть любые сценарии, за исключением тех, которые предполагают, что полуостров останется в составе РФ".
По мнению Мельничука, Крым – "одна из самых главных и чувствительных точек в противостоянии, которое существует сегодня" между Россией и Украиной. И пока украинский президент продолжит делать какие-то заявления, касающиеся притязаний на полуостров, это значит, что на переговоры идти он не будет, уверен политолог.
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"До тех пор, пока Зеленский обозначает свои притязания на Крым, можно говорить, что ни к каким переговорам он и украинская элита не готовы ни коим образом", – сказал он.
Вопрос Крыма периодически поднимается Зеленским в информационном пространстве исключительно для того, чтобы "поддерживать в украинском обществе "боевой дух", демонстрируя якобы актуальность этой тематики, убежден политолог. На самом деле к содержанию его заявлений не стоит серьезно относиться, считает он.
Мельничук напомнил, что пиаром себя на теме возврата Крыма занимался в свое время экс-президент Украины Петр Порошенко и его министры. Однако реализация каких-либо планов по возврату этой территории под контроль Украины – "абсолютно нереалистичный сценарий ни при каких условиях", подчеркнул эксперт.
По мнению Мельничука, Киев будет продолжать "попытки устрашения" и не прекратит провокаций на южном направлении, но их успешность политологу видится "абсолютно нулевой".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский народ будет избавлен от действующей неонацистской власти.
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