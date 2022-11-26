https://crimea.ria.ru/20221126/neonatsistskoy-vlasti-na-ukraine-ne-budet--lavrov-1125556088.html

Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров

Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров

Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма на канале... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T11:58

2022-11-26T11:58

2022-11-26T11:58

сергей лавров

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма на канале "Россия 24"."Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей", – сказал Лавров.Глава МИД добавил, что украинцы заслуживают "жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями".Ранее Лавров прокомментировал позицию Запада относительно признания новых регионов России. Володин о видео с расстрелом российских военных: Зеленского надо судить >>Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей", подчеркнул российский лидер.

https://crimea.ria.ru/20220930/kogda-zelenskiy-sbezhit-iz-ukrainy--ekspert-1124667346.html

украина

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сергей лавров, политика, украина