https://crimea.ria.ru/20221126/neonatsistskoy-vlasti-na-ukraine-ne-budet--lavrov-1125556088.html
Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров
Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров
Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма на канале... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T11:58
2022-11-26T11:58
2022-11-26T11:58
сергей лавров
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма на канале "Россия 24"."Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей", – сказал Лавров.Глава МИД добавил, что украинцы заслуживают "жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями".Ранее Лавров прокомментировал позицию Запада относительно признания новых регионов России. Володин о видео с расстрелом российских военных: Зеленского надо судить >>Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей", подчеркнул российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20220930/kogda-zelenskiy-sbezhit-iz-ukrainy--ekspert-1124667346.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, политика, украина
Неонацистской власти на Украине не будет – Лавров
Лавров: народ Украины будет освобожден от неонацистской власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма на канале "Россия 24".
"Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей", – сказал Лавров.
Глава МИД добавил, что украинцы заслуживают "жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями".
Ранее Лавров прокомментировал позицию Запада
относительно признания новых регионов России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей", подчеркнул российский лидер.