https://crimea.ria.ru/20221004/priznanie-zapadom-novykh-regionov-v-sostave-rf-neprintsipialno--lavrov-1124710790.html

Признание Западом новых регионов в составе РФ непринципиально – Лавров

Признание Западом новых регионов в составе РФ непринципиально – Лавров - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Признание Западом новых регионов в составе РФ непринципиально – Лавров

Признание странами Запада принятия четырех новых регионов в состав России не имеет принципиального значения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T12:04

2022-10-04T12:04

2022-10-04T12:07

сергей лавров

политика

в мире

российская федерация (россия, рф)

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Признание странами Запада принятия четырех новых регионов в состав России не имеет принципиального значения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Абсолютно непринципиально (признание Западом – ред.). Конечно, с точки зрения международного права было бы важно для всех стран проявить ответственный подход и признать эту очевидную, объективную реальность", - сказал министр журналистам.Лавров выразил убеждение, что подавляющее большинство стран прекрасно понимают правоту России в ситуации вокруг Украины, но "не у всех хватает мужества и просто сил говорить об этом прямо"."Подавляющее большинство отказываются присоединяться к тем шагам, которые предпринимает Запад в сфере экономики и в целом санкционном давлении на РФ", - добавил глава МИД РФ.Он отметил, что "заряженный в своем антироссийском угаре" Запад, явно ощущая отсутствие убедительных аргументов в своей позиции, пытается запугать все остальные страны, прежде всего развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки, угрозами, шантажом требовать от них занять позицию осуждения России.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство населения регионов.30 сентября были подписаны договоры между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации и образовании в новых субъектов в составе страны.3 октября Госдума ратифицировала договоры и приняла соответствующие конституционные законы. 4 октября документы одобрил Совет Федерации.Согласно законам, названия новых субъектов сохраняются. Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Гражданам РФ, проживающим на территориях новых субъектов, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. Назначены даты проведения выборов в законодательные органы новых субъектов РФ. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом российский президент назначит временно исполняющих обязанности руководителей регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ.Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html

https://crimea.ria.ru/20221004/sovet-federatsii-odobril-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-1124709664.html

https://crimea.ria.ru/20221002/prinyatie-novykh-subektov-v-rf-glavnoe-iz-resheniy-konstitutsionnogo-suda-1124692503.html

российская федерация (россия, рф)

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, в мире, российская федерация (россия, рф), херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)