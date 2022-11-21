https://crimea.ria.ru/20221121/volodin-o-video-s-rasstrelom-rossiyskikh-voennykh-zelenskogo-nado-sudit-1125460789.html
Володин о видео с расстрелом российских военных: Зеленского надо судить
Володин о видео с расстрелом российских военных: Зеленского надо судить - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Володин о видео с расстрелом российских военных: Зеленского надо судить
Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства, Владимира Зеленского надо судить, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T08:54
2022-11-21T08:54
2022-11-21T08:55
вячеслав володин
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства, Владимира Зеленского надо судить, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя видео с расстрелом российских военнослужащих.По словам парламентария, такое же "молчание" в 1930-е годы привело к созданию фашистского государства и Второй мировой войне.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
https://crimea.ria.ru/20221118/minoborony-rf-sdelalo-zayavlenie-po-povodu-rasstrela-rossiyskikh-plennykh-1125438289.html
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вячеслав володин, владимир зеленский (президент украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства, Владимира Зеленского надо судить, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя видео с расстрелом российских военнослужащих.
"Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. Главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления", - написал политик в Telegram-канале.
По словам парламентария, такое же "молчание" в 1930-е годы привело к созданию фашистского государства и Второй мировой войне.
"Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом", - резюмировал Володин.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.