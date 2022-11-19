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В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
Все сообщения о нарушении прав человека должны быть расследованы, виновные – привлечены к ответственности, заявил заместитель официального представителя генсека РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Все сообщения о нарушении прав человека должны быть расследованы, виновные – привлечены к ответственности, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так он отреагировал на обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой после видео с убитыми российскими военнопленными.Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные намеренно убили десять попавших в плен российских военнослужащих. И отметили, что это не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221118/minoborony-rf-sdelalo-zayavlenie-po-povodu-rasstrela-rossiyskikh-plennykh-1125438289.html
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РИА Новости Крым
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96
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оон, всу (вооруженные силы украины)
В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных

В ООН призвали тщательно расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных

10:49 19.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСаммит Совета Безопасности ООН
Саммит Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Все сообщения о нарушении прав человека должны быть расследованы, виновные – привлечены к ответственности, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Так он отреагировал на обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой после видео с убитыми российскими военнопленными.
"Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 17:35
Минобороны РФ сделало заявление по поводу расстрела российских пленных
Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные намеренно убили десять попавших в плен российских военнослужащих. И отметили, что это не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.
Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.
 
ООНВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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