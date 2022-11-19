https://crimea.ria.ru/20221119/v-oon-otreagirovali-na-soobscheniya-ob-ubiystve-rossiyskikh-voennoplennykh-1125442528.html
В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
Все сообщения о нарушении прав человека должны быть расследованы, виновные – привлечены к ответственности, заявил заместитель официального представителя генсека РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T10:49
2022-11-19T10:49
2022-11-19T10:49
оон
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Все сообщения о нарушении прав человека должны быть расследованы, виновные – привлечены к ответственности, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так он отреагировал на обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой после видео с убитыми российскими военнопленными.Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные намеренно убили десять попавших в плен российских военнослужащих. И отметили, что это не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221118/minoborony-rf-sdelalo-zayavlenie-po-povodu-rasstrela-rossiyskikh-plennykh-1125438289.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, всу (вооруженные силы украины)
В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
В ООН призвали тщательно расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных