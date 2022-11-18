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Минобороны РФ сделало заявление по поводу расстрела российских пленных - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Минобороны РФ сделало заявление по поводу расстрела российских пленных
Минобороны РФ сделало заявление по поводу расстрела российских пленных - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Минобороны РФ сделало заявление по поводу расстрела российских пленных
Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждают живодерскую РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T17:35
2022-11-18T17:37
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает, заявили в Минобороны РФ.При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными, отметили в ведомствеВ Минобороны подчеркнули, что зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление."Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного", – заверили в МО РФ.Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221114/vernuvshiesya-iz-plena-voennye-rasskazali-o-zverstvakh-vsu-1125356031.html
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60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины)
Минобороны РФ сделало заявление по поводу расстрела российских пленных

МО: расправа над военнопленными РФ подтверждает живодерскую сущность киевского режима

17:35 18.11.2022 (обновлено: 17:37 18.11.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает, заявили в Минобороны РФ.
"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении.
При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными, отметили в ведомстве
В Минобороны подчеркнули, что зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление.
"Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного", – заверили в МО РФ.
Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ
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