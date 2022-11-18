https://crimea.ria.ru/20221118/mid-trebuet-mezhdunarodnogo-rassledovaniya-kazni-rossiyskikh-plennykh-1125440554.html

МИД требует международного расследования казни российских пленных

МИД требует международного расследования казни российских пленных - РИА Новости Крым, 18.11.2022

МИД требует международного расследования казни российских пленных

МИД России потребовал от международных организаций осудить и тщательно расследовать жестокую расправу военнослужащих ВСУ над российскими военнопленными... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T21:03

2022-11-18T21:03

2022-11-18T21:19

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

всу (вооруженные силы украины)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. МИД России потребовал от международных организаций осудить и тщательно расследовать жестокую расправу военнослужащих ВСУ над российскими военнопленными. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.18 ноября в Минобороны России назвали новую массовую кровавую расправу украинских военнослужащих над безоружными российскими пленными свидетельством живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.По словам Захаровой, шокирующий видеоряд является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов и грубого нарушения Киевом международного гуманитарного права.Она обратила особое внимание на то, что исполнители подобных расправ – это не только бойцы "Азова"* и прочих радикальных организаций, но и военнослужащие вооруженных сил Украины, действующие по приказу своих командиров, что доказывают преступную суть существующего на Украине режима.Однако все эти доказательства преступлений оставались без внимания со стороны "коллективного Запада", отметила представитель МИД РФ."Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты, – заявила Захарова. - Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование".Захарова также заверила, что все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару: "От возмездия никто не уйдет".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20221018/v-oon-priznali-pytki-i-rasstrely-rossiyskikh-plennykh-boevikami-vsu-1124959949.html

https://crimea.ria.ru/20221114/vernuvshiesya-iz-plena-voennye-rasskazali-o-zverstvakh-vsu-1125356031.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, всу (вооруженные силы украины), политика