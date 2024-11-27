https://crimea.ria.ru/20241127/pri-kakikh-usloviyakh-zapad-peredast-yadernoe-oruzhie-ukraine--mnenie-1142178351.html

При каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение

При каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение - РИА Новости Крым, 27.11.2024

При каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение

Запад не передаст ядерное оружие Украине ни при каких обстоятельствах, но эскалацию конфликта продолжит, предоставив Киеву новые ракеты. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T21:16

2024-11-27T21:16

2024-11-27T22:25

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

политика

ядерное оружие

украина

поставки западного оружия украине

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Запад не передаст ядерное оружие Украине ни при каких обстоятельствах, но эскалацию конфликта продолжит, предоставив Киеву новые ракеты. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, независимо от разного рода заявлений западных чиновников на данную тему, передача Украине ядерного орудия исключена.Применять ядерное оружие способен только его обладатель, который ни с кем не будет делиться ни технологиями, ни техническими секретами, подчеркнул он.Горбачев отметил, что в истории были случаи обмена ядерными технологиями, но только на первоначальном этапе его разработки.В частности, американцы сотрудничали в этой области с англичанами, привлекая также специалистов из Германии, а СССР в значительной мере помогал Китаю, сказал эксперт.Однако на данном этапе развития технологий, такое развитие событий невозможно, уверен он.Тем не менее, поскольку Запад настроен повышать градус эскалации конфликта на Украине, Киеву продолжат передавать новые боевые средства, в частности натовские ракеты большей дальности и мощности, считает Горбачев."Думаю, что за ATACAMS и Storm Shadow последует передача Украине других ракет. Скажем, германских Taurus. И украинцы просили передать им ракеты Tomahawk. Платформ на Украине для их использования нет. Но под неким украинским прикрытием западники продолжат делать то, что уже делают", – предположил Горбачев.Такой сценарий более реален еще и с учетом того, что авиационный диапазон в Украины благодаря Западу расширяется: "к F-16 добавились французские Миражи-2000", добавил Горбачев.При этом он высказал мнение, что "грязная атомная бомба на Украине уже есть, и на ее применение они пойти могут".На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на некоторых чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность."Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть такой крайне экстремистский фланг", – заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Госдуме РФ возможность такого развития событий путем к апокалипсису. В комментарии РИА Новости депутат ГД Михаил Шеремет высказал мнение, что "у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения, и они не допустят такой роковой ошибки".Накануне конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – эксперт Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – Рябков

https://crimea.ria.ru/20241127/v-mid-rf-nazvali-suitsidalnymi-razgovory-o-peredache-kievu-yadernogo-oruzhiya-1142189475.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, политика, ядерное оружие, украина, поставки западного оружия украине, коллективный запад