Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskiy-zayavil-o-zhelanii-vernut-krym-nevoennym-putem-1125536928.html
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма невоенным путем. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T09:51
2022-11-25T09:54
политика
владимир зеленский (президент украины)
крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125290431_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_e05f45a884f070ec58771c296d7187cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма невоенным путем.В то же время, по словам Зеленского, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".Ранее Зеленский в рамках Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре заявил, что "деоккупация" Крыма и Донбасса является главным условием прекращения военного конфликта. По его словам, "простое прекращение огня не поможет".Глава крымского парламента Владимир Константинов убежден, что Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь от Запада.В Кремле и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается с Украиной, поскольку является аксиомой, а не условием переговорного процесса.
https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-obeschanie-vernut-poluostrov-1125400436.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125290431_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_79b956258d344fb2f2be30b75925c26c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир зеленский (президент украины), крым, украина
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем

Financial Times: Зеленский заявил о готовности "деоккупировать" Крым невоенным путем

09:51 25.11.2022 (обновлено: 09:54 25.11.2022)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма невоенным путем.

"Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – заявил он.

В то же время, по словам Зеленского, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".
Ранее Зеленский в рамках Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре заявил, что "деоккупация" Крыма и Донбасса является главным условием прекращения военного конфликта. По его словам, "простое прекращение огня не поможет".
Глава крымского парламента Владимир Константинов убежден, что Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь от Запада.
В Кремле и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается с Украиной, поскольку является аксиомой, а не условием переговорного процесса.
Триколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 17:12
В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров
 
ПолитикаВладимир Зеленский (президент Украины)КрымУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Объявит ли Путин "мобилизацию страны" в своем ежегодном послании – Песков
11:13Без света, тепла и хлеба: что происходит в Киеве
10:31COVID в Крыму и Севастополе – сводка на 25 ноября
10:31В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов
10:22На Керченской переправе туман – действует штормовое предупреждение
10:13В Севастополе жена ударила мужа ножом: ей грозит 10 лет тюрьмы
09:59Когда Симферополь украсят к Новому году
09:51Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
09:43Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог
09:16Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен
09:14В Симферополе 70 улиц останутся без света до вечера пятницы
08:46Боли в спине: поясница или почки – пояснения врача
08:22В Армянске работает ПВО
08:22Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ
08:03Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
07:26На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения
07:02Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам
03:24Регионы получат дополнительные средства на социалку и инфраструктуру
00:01В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
Лента новостейМолния