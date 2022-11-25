https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskiy-zayavil-o-zhelanii-vernut-krym-nevoennym-putem-1125536928.html
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма невоенным путем. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T09:51
2022-11-25T09:51
2022-11-25T09:54
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма невоенным путем.В то же время, по словам Зеленского, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".Ранее Зеленский в рамках Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре заявил, что "деоккупация" Крыма и Донбасса является главным условием прекращения военного конфликта. По его словам, "простое прекращение огня не поможет".Глава крымского парламента Владимир Константинов убежден, что Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь от Запада.В Кремле и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается с Украиной, поскольку является аксиомой, а не условием переговорного процесса.
https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-obeschanie-vernut-poluostrov-1125400436.html
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политика, владимир зеленский (президент украины), крым, украина
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
Financial Times: Зеленский заявил о готовности "деоккупировать" Крым невоенным путем
09:51 25.11.2022 (обновлено: 09:54 25.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма невоенным путем.
"Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – заявил он.
В то же время, по словам Зеленского, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".
Ранее Зеленский в рамках Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре заявил, что "деоккупация" Крыма и Донбасса является главным условием прекращения военного конфликта. По его словам, "простое прекращение огня не поможет".
Глава крымского парламента Владимир Константинов убежден
, что Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь от Запада.
В Кремле и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается с Украиной, поскольку является аксиомой, а не условием переговорного процесса.