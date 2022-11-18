https://crimea.ria.ru/20221118/nazvana-skrytaya-tsel-zayavleniy-zelenskogo-o-vozvraschenii-kryma-1125432160.html

Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма

Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T13:44

2022-11-18T13:44

2022-11-18T13:44

владимир зеленский (президент украины)

владимир константинов

политика

крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь от Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский в рамках Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре заявил, что "деоккупация" Крыма и Донбасса является главным условием прекращения военного конфликта. По его словам, "простое прекращение огня не поможет".По словам председателя Госсовета РК, Зеленский "абсолютно не знает, что делать с Украиной, если она вдруг окажется в условиях мира, поскольку страна живет на западные дотации, а выдаются они только под продолжение войны".Он также напомнил, что с 2014 года на Украине сформировалась целая прослойка профессиональных "возвращальников" Крыма, которые "весело пилили западные гранты, устраивали всякого рода акции, приобретали недвижимость в Киеве и окрестностях".Что же касается окончания конфликта, то, по мнению политика, "не Зеленскому решать, когда и на каком рубеже оно произойдет"."В лучшем для него случае ему позвонят из Вашингтона и скажут, когда и как. Но на лучший случай пусть особо не надеется, поскольку мы уверены, что решать этот вопрос будут не в Вашингтоне, а в Москве", - подытожил Константинов.

https://crimea.ria.ru/20221117/ni-kopeyki-bolshe-v-ssha-otvetili-na-lozh-zelenskogo-o-rakete-v-polshe-1125423570.html

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владимир зеленский (президент украины), владимир константинов, политика, крым, украина