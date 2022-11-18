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Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма
Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T13:44
2022-11-18T13:44
владимир зеленский (президент украины)
владимир константинов
политика
крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь от Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский в рамках Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре заявил, что "деоккупация" Крыма и Донбасса является главным условием прекращения военного конфликта. По его словам, "простое прекращение огня не поможет".По словам председателя Госсовета РК, Зеленский "абсолютно не знает, что делать с Украиной, если она вдруг окажется в условиях мира, поскольку страна живет на западные дотации, а выдаются они только под продолжение войны".Он также напомнил, что с 2014 года на Украине сформировалась целая прослойка профессиональных "возвращальников" Крыма, которые "весело пилили западные гранты, устраивали всякого рода акции, приобретали недвижимость в Киеве и окрестностях".Что же касается окончания конфликта, то, по мнению политика, "не Зеленскому решать, когда и на каком рубеже оно произойдет"."В лучшем для него случае ему позвонят из Вашингтона и скажут, когда и как. Но на лучший случай пусть особо не надеется, поскольку мы уверены, что решать этот вопрос будут не в Вашингтоне, а в Москве", - подытожил Константинов.
https://crimea.ria.ru/20221117/ni-kopeyki-bolshe-v-ssha-otvetili-na-lozh-zelenskogo-o-rakete-v-polshe-1125423570.html
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владимир зеленский (президент украины), владимир константинов, политика, крым, украина
Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма

Константинов: Зеленский говорит о "возврате" Крыма, чтобы дальше получать деньги от Запада

13:44 18.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма как обязательном условии мирного урегулирования, чтобы продолжать получать финансовую помощь от Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский в рамках Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре заявил, что "деоккупация" Крыма и Донбасса является главным условием прекращения военного конфликта. По его словам, "простое прекращение огня не поможет".
"Зеленскому нужна война. Он на ней обогащается, он нужен своим хозяевам только до тех пор, пока она идет… Зеленский вполне искренне задает недостижимую планку как условие окончания войны… Крыма ему не видать. И он это знает. Но ведь можно долгие годы, а лучше всю оставшуюся жизнь воевать за его "возвращение", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
По словам председателя Госсовета РК, Зеленский "абсолютно не знает, что делать с Украиной, если она вдруг окажется в условиях мира, поскольку страна живет на западные дотации, а выдаются они только под продолжение войны".
Он также напомнил, что с 2014 года на Украине сформировалась целая прослойка профессиональных "возвращальников" Крыма, которые "весело пилили западные гранты, устраивали всякого рода акции, приобретали недвижимость в Киеве и окрестностях".
"Теперь вот и Зеленский в этих рядах, просто масштаб его гонорара за имитацию "возвращения" на порядки выше, чем у профессиональных "возвращальников", – убежден Константинов.
Что же касается окончания конфликта, то, по мнению политика, "не Зеленскому решать, когда и на каком рубеже оно произойдет".
"В лучшем для него случае ему позвонят из Вашингтона и скажут, когда и как. Но на лучший случай пусть особо не надеется, поскольку мы уверены, что решать этот вопрос будут не в Вашингтоне, а в Москве", - подытожил Константинов.
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