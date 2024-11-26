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Удары ATACMS по России и ядерное оружие для Киева: главное за день - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Удары ATACMS по России и ядерное оружие для Киева: главное за день
Удары ATACMS по России и ядерное оружие для Киева: главное за день - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Удары ATACMS по России и ядерное оружие для Киева: главное за день
Удары ракетами ATACMS по объектам в Курской области и ответ Минобороны РФ. Заявления о передаче Украине ядерного оружия для "возможной гарантии ее... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T22:43
2024-11-26T22:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Удары ракетами ATACMS по объектам в Курской области и ответ Минобороны РФ. Заявления о передаче Украине ядерного оружия для "возможной гарантии ее безопасности". Освобождение очередного населенного пункта армией России, гибель еще 1675 боевиков ВСУ и безуспешные атаки врага на Запорожскую атомную электростанцию. Обстрел ВСУ автобуса и покушение на главу Новокаховского округа. Бюджеты Крыма и Севастополя и рост собственных доходов. Завод по производству подсолнечного масла холодного отжима в Крыму. 400 миллиардов рублей инвестиций в рамках СЭЗ и тройной рост налога на игорный бизнес в республике. Создание рыбного кластера на 300 тысяч тонн продукции в год на Херсонщине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ATACMS по РФВооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, в результате 12 ракет ATACMS были сбиты, а три достигли цели. Об этом сообщили во вторник Минобороны РФ. Российское оборонное ведомство контролирует обстановку и готовит ответ на удары киевского режима.Ядерное оружие для КиеваРяд чиновников США и Европы предложили вариант передачи Украине ядерного оружия для возможной гарантии ее безопасности, сообщила New York Times. Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала такую идею безумной и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене. Она предположила, что, возможно, Байден хочет таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу. Угроза передачи ядерного оружия США Киеву может рассматривается как подготовка к конфликту с Россией, а фактическая передача – как акт нападения на РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по России, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области, уничтожили еще 1675 боевиков ВСУ, технику и вооружения противника и отразили 17 контратак и восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. В Курской области за сутки ликвидированы 250 боевиков ВСУ и четыре танка.Обстрел ВСУ Новокаховского округаЧетыре мирных жителя погибли и еще 17 получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Кроме того, во вторник украинские боевики совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации с использованием боевых дронов.Бюджеты Крыма и СевастополяГосударственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит – 3,9 млрд рублей.Правительство Севастополя также одобрило бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Общий объем доходов в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов — 74,4 млрд. Объем собственных доходов – налоговых и неналоговых – определен в объеме 34 млрд руб. За последние несколько лет бюджет города по собственным доходам вырос в два раза.Новый завод в КрымуВ Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. На данный момент объемы собственного производства растительного масла в Крыму крайне малы. Этот завод будет выпускать в год 35 тысяч тонн. Первая производственная линия была запущена в феврале 2023 года, она производит более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год.Свободная экономическая зона в КрымуЗа восемь лет участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму стали 1157 компаний, общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития республики Андрей Борзенков. С 2015 года общее количество действующих участников свободной экономической зоны достигло 1157, при этом они реализуют 1258 инвестиционных проектов.Рыбный кластер на ХерсонщинеНа базе предприятий Херсонской области в Азово-Черноморском бассейне создадут рыбный кластер производственной мощностью 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам встречи с руководством Института биологии южных морей РАН, где обсуждались вопросы развития отрасли.Налог на игорный бизнесНалог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник. Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Удары ATACMS по России и ядерное оружие для Киева: главное за день

Удары ATACMS вглубь России и ядерное оружие для Киева: главные новости 26 ноября

22:43 26.11.2024 (обновлено: 22:53 26.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Удары ракетами ATACMS по объектам в Курской области и ответ Минобороны РФ. Заявления о передаче Украине ядерного оружия для "возможной гарантии ее безопасности". Освобождение очередного населенного пункта армией России, гибель еще 1675 боевиков ВСУ и безуспешные атаки врага на Запорожскую атомную электростанцию. Обстрел ВСУ автобуса и покушение на главу Новокаховского округа. Бюджеты Крыма и Севастополя и рост собственных доходов. Завод по производству подсолнечного масла холодного отжима в Крыму. 400 миллиардов рублей инвестиций в рамках СЭЗ и тройной рост налога на игорный бизнес в республике. Создание рыбного кластера на 300 тысяч тонн продукции в год на Херсонщине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удары ATACMS по РФ

Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, в результате 12 ракет ATACMS были сбиты, а три достигли цели. Об этом сообщили во вторник Минобороны РФ. Российское оборонное ведомство контролирует обстановку и готовит ответ на удары киевского режима.
Здание Пентагона. Архивное фото
Вчера, 22:03
Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон

Ядерное оружие для Киева

Ряд чиновников США и Европы предложили вариант передачи Украине ядерного оружия для возможной гарантии ее безопасности, сообщила New York Times. Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала такую идею безумной и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене. Она предположила, что, возможно, Байден хочет таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу. Угроза передачи ядерного оружия США Киеву может рассматривается как подготовка к конфликту с Россией, а фактическая передача – как акт нападения на РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по России, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.
Испытание ядерного оружия
Вчера, 22:30Радио "Спутник в Крыму"
Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – эксперт

Успехи армии России

Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области, уничтожили еще 1675 боевиков ВСУ, технику и вооружения противника и отразили 17 контратак и восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. В Курской области за сутки ликвидированы 250 боевиков ВСУ и четыре танка.
Глава крымского парламента Владимир Константинов
Вчера, 12:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России

Обстрел ВСУ Новокаховского округа

Четыре мирных жителя погибли и еще 17 получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Кроме того, во вторник украинские боевики совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации с использованием боевых дронов.
Боевые корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
Вчера, 10:56
НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников

Бюджеты Крыма и Севастополя

Государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит – 3,9 млрд рублей.
Правительство Севастополя также одобрило бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Общий объем доходов в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов — 74,4 млрд. Объем собственных доходов – налоговых и неналоговых – определен в объеме 34 млрд руб. За последние несколько лет бюджет города по собственным доходам вырос в два раза.
Династия пожарных Волковых из Крыма - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 19:10Династии Крыма
"Огнеупорная" семья: династия пожарных тушила порт и нефтебазу в Феодосии

Новый завод в Крыму

В Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. На данный момент объемы собственного производства растительного масла в Крыму крайне малы. Этот завод будет выпускать в год 35 тысяч тонн. Первая производственная линия была запущена в феврале 2023 года, она производит более 9 тысяч тонн подсолнечного масла в год.
Оперный певец (Италия) Фабио Андреотти - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 14:56
Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России

Свободная экономическая зона в Крыму

За восемь лет участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму стали 1157 компаний, общий объем их инвестиций в республике составляет 383 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития республики Андрей Борзенков. С 2015 года общее количество действующих участников свободной экономической зоны достигло 1157, при этом они реализуют 1258 инвестиционных проектов.
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 08:08
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму

Рыбный кластер на Херсонщине

На базе предприятий Херсонской области в Азово-Черноморском бассейне создадут рыбный кластер производственной мощностью 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам встречи с руководством Института биологии южных морей РАН, где обсуждались вопросы развития отрасли.
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Вчера, 20:15
"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой

Налог на игорный бизнес

Налог для букмекерских контор в Крыму увеличен до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон принял Госсовет республики на сессии во вторник. Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вчера, 20:33
В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок
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00:01Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 27 ноября
23:52Соглашение о прекращении огня в Ливане утвердили в Израиле
23:34При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети
22:43Удары ATACMS по России и ядерное оружие для Киева: главное за день
22:30Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – эксперт
22:03Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон
21:52Телефонные мошенники взялись за автовладельцев
21:32Большая Ялта избавляется от недостроев – что сделано
21:15На сколько лет хватит лечебных грязей в Крыму
20:54Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку
20:33В Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок
20:15"Симферопольские пчелы": проект крымских студентов отмечен наградой
19:51Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска
19:29Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ
19:10"Огнеупорная" семья: династия пожарных тушила порт и нефтебазу в Феодосии
18:39Россия вводит санкции против ряда высокопоставленных чиновников Британии
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17:43Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочери
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