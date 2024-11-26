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НАТО отбросила все приличия - Лавров - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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НАТО отбросила все приличия - Лавров
НАТО отбросила все приличия - Лавров - РИА Новости Крым, 26.11.2024
НАТО отбросила все приличия - Лавров
НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по России, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T12:04
2024-11-26T12:23
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
политика
нато
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по России, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.Директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил, что военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает.По его словам, НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию.Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны БританииСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для ЗападаБазы НАТО в Черном море: уступит ли Турция СШАРоссия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), удары дальнобойными ракетами вглубь россии, политика, нато, новости
НАТО отбросила все приличия - Лавров

НАТО публично оглашает истинные намерения в отношении России - Лавров

12:04 26.11.2024 (обновлено: 12:23 26.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по России, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

"Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил, что для решения целей защиты, обороны стран-членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям на территории Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран-членов альянса. Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются публично", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил, что военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает.
По его словам, НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию.
Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
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