https://crimea.ria.ru/20241126/nato-otbrosila-vse-prilichiya---lavrov-1142135378.html

НАТО отбросила все приличия - Лавров

НАТО отбросила все приличия - Лавров - РИА Новости Крым, 26.11.2024

НАТО отбросила все приличия - Лавров

НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по России, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T12:04

2024-11-26T12:04

2024-11-26T12:23

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

политика

нато

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по России, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.Директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил, что военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает.По его словам, НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию.Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны БританииСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для ЗападаБазы НАТО в Черном море: уступит ли Турция СШАРоссия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), удары дальнобойными ракетами вглубь россии, политика, нато, новости