НАТО отбросила все приличия - Лавров
НАТО публично оглашает истинные намерения в отношении России - Лавров
12:04 26.11.2024 (обновлено: 12:23 26.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по России, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.
"Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил, что для решения целей защиты, обороны стран-членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям на территории Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран-членов альянса. Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются публично", - цитирует Лаврова РИА Новости.
Директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил, что военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает.
По его словам, НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию.
Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
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