https://crimea.ria.ru/20241126/konflikt-na-ukraine-voshel-v-kriticheskuyu-fazu--minoborony-britanii-1142134663.html

Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии

Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии

Военный конфликт на Украине вошел в критическую фазу, поэтому страны НАТО должны усилить коллективную оборону. Об этом заявил глава минобороны Великобритании... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Военный конфликт на Украине вошел в критическую фазу, поэтому страны НАТО должны усилить коллективную оборону. Об этом заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из ФРГ, Франции, Италии и Польши. Трансляция велась на сайте минобороны Германии.Великобритания также укрепляет сотрудничество с другими европейскими странами в области развития систем ПВО и дальнобойных ракет, увеличивая затраты на промышленные программы ведущих оборонных компаний, заявил он.Кроме того, на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым Хили призвал удвоить военную помощь Киеву ввиду "растущих глобальных угроз".Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность.Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за США Франция и Британия разрешили Украине удары вглубь РоссииСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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