Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии
Глава минобороны Британии Хили: конфликт на Украине вошел в критическую фазу
© Министерство обороны ВеликобританииБритания поставит Украине реактивные системы залпового огня M270
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Военный конфликт на Украине вошел в критическую фазу, поэтому страны НАТО должны усилить коллективную оборону. Об этом заявил глава минобороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из ФРГ, Франции, Италии и Польши. Трансляция велась на сайте минобороны Германии.
"В то время как война на Украине входит в критическую фазу, пришло время для Европы усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над усилением восточного фланга НАТО", - сказал он.
Великобритания также укрепляет сотрудничество с другими европейскими странами в области развития систем ПВО и дальнобойных ракет, увеличивая затраты на промышленные программы ведущих оборонных компаний, заявил он.
Кроме того, на встрече с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым Хили призвал удвоить военную помощь Киеву ввиду "растущих глобальных угроз".
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность.
Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.
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