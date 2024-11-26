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В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241126/v-krymu-otsenili-prizyvy-ofitsera-nato-k-preventivnym-udaram-po-rossii-1142135556.html
В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России
В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России
Руководство НАТО вряд ли решится нанести превентивные удары по России, его будет сдерживать страх перед ответным ударом со стороны РФ. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T12:11
2024-11-26T12:11
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Руководство НАТО вряд ли решится нанести превентивные удары по России, его будет сдерживать страх перед ответным ударом со стороны РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждают возможность наносить превентивные удары по России в случае конфликта с ней стран блока. Уточнялось, что в случае гипотетического нападения альянсу стоит попытаться нанести удар высокоточными средствами, чтобы поразить пусковые установки в РФ.По его мнению, западные политики и военные "отойдут от этого шока и вернутся к реальности", и страх перед ответным ударом России будет в этом плане сдерживающим фактором для НАТО.Кроме того, добавил он, общественность западных стран оказывает все более сильное давление на свои правительства, поскольку понимает, что агрессивная антироссийская политика властей может привести к катастрофическим последствиям в виде глобального военного столкновения. При этом правительства натовских стран не могут внятно объяснить своим людям, для чего нужно поддерживать Украину, даже в свете рисков прямого военного конфликта с ядерной державой, отметил Константинов."Шанс на заключение мира на Украине есть, он неплохой. Будем надеяться, что так и произойдет, причем на наших условиях", - заключил глава крымского парламента.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность.Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за США Франция и Британия разрешили Украине удары вглубь РоссииСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение
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владимир константинов, крым, политика, мнения, сша, нато, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, россия
В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России

Руководство НАТО не решится нанести превентивные удары по России – Константинов

12:11 26.11.2024
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваГлава крымского парламента Владимир Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Руководство НАТО вряд ли решится нанести превентивные удары по России, его будет сдерживать страх перед ответным ударом со стороны РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждают возможность наносить превентивные удары по России в случае конфликта с ней стран блока. Уточнялось, что в случае гипотетического нападения альянсу стоит попытаться нанести удар высокоточными средствами, чтобы поразить пусковые установки в РФ.
"Эти заявления о "превентивных ударах" объясняются отходом от шока после применения нами "Орешника". Они привыкли диктовать правила ведения войны, им понравилось, что с ядерной державой можно воевать неядерными средствами, не получая жесткого ответа. Мы показали, что они ошибаются, что в таком случае они получат по зубам", - сказал Константинов.
По его мнению, западные политики и военные "отойдут от этого шока и вернутся к реальности", и страх перед ответным ударом России будет в этом плане сдерживающим фактором для НАТО.
Кроме того, добавил он, общественность западных стран оказывает все более сильное давление на свои правительства, поскольку понимает, что агрессивная антироссийская политика властей может привести к катастрофическим последствиям в виде глобального военного столкновения. При этом правительства натовских стран не могут внятно объяснить своим людям, для чего нужно поддерживать Украину, даже в свете рисков прямого военного конфликта с ядерной державой, отметил Константинов.
"Шанс на заключение мира на Украине есть, он неплохой. Будем надеяться, что так и произойдет, причем на наших условиях", - заключил глава крымского парламента.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность.
Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир КонстантиновКрымПолитикаМненияСШАНАТОУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииРоссия
 
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