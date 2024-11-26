https://crimea.ria.ru/20241126/v-krymu-otsenili-prizyvy-ofitsera-nato-k-preventivnym-udaram-po-rossii-1142135556.html

В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России

В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России - РИА Новости Крым, 26.11.2024

В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России

Руководство НАТО вряд ли решится нанести превентивные удары по России, его будет сдерживать страх перед ответным ударом со стороны РФ. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T12:11

2024-11-26T12:11

2024-11-26T12:11

эксклюзивы риа новости крым

владимир константинов

крым

политика

мнения

сша

нато

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/04/1135396818_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97a29ad070ff2bc1c7f741c40bd0efbb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Руководство НАТО вряд ли решится нанести превентивные удары по России, его будет сдерживать страх перед ответным ударом со стороны РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждают возможность наносить превентивные удары по России в случае конфликта с ней стран блока. Уточнялось, что в случае гипотетического нападения альянсу стоит попытаться нанести удар высокоточными средствами, чтобы поразить пусковые установки в РФ.По его мнению, западные политики и военные "отойдут от этого шока и вернутся к реальности", и страх перед ответным ударом России будет в этом плане сдерживающим фактором для НАТО.Кроме того, добавил он, общественность западных стран оказывает все более сильное давление на свои правительства, поскольку понимает, что агрессивная антироссийская политика властей может привести к катастрофическим последствиям в виде глобального военного столкновения. При этом правительства натовских стран не могут внятно объяснить своим людям, для чего нужно поддерживать Украину, даже в свете рисков прямого военного конфликта с ядерной державой, отметил Константинов."Шанс на заключение мира на Украине есть, он неплохой. Будем надеяться, что так и произойдет, причем на наших условиях", - заключил глава крымского парламента.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность.Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за США Франция и Британия разрешили Украине удары вглубь РоссииСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

крым

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, политика, мнения, сша, нато, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, россия