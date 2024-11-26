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Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человека
Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человека - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человека
В Крыму за похищение человека заочно осужден 48-летний житель Симферополя, который находится в международном розыске. Об этом сообщает республиканская... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T12:19
2024-11-26T12:19
2024-11-26T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за похищение человека заочно осужден 48-летний житель Симферополя, который находится в международном розыске. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Отмечается, что преступление было совершено в 2015 году. Обвиняемый приехал к подъезду многоквартирного дома, в котором проживал потерпевший и потребовал, чтобы он сел в автомобиль. После того, как получил отказ, злоумышленник избил жертву и насильно усадил в автомобиль, угрожая ножом.В конце октября пресс-служба крымского главка Следкома России сообщала, что потерпевшим был родственник бывшей супруги обвиняемого, который не давал ему общаться с детьми.Мужчину объявили в международный розыск. В этой связи обвинительное заключение надзорного ведомства в его отношении Железнодорожный районный суд крымской столицы рассматривал заочно."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняют в прокуратуре РК.Приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательствоВ России выросло число особо тяжких преступлений - БастрыкинКрымчанин похитил и до смерти избил знакомого
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Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человека
Житель Симферополя заочно осужден на шесть лет за похищение человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за похищение человека заочно осужден 48-летний житель Симферополя, который находится в международном розыске. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Отмечается, что преступление было совершено в 2015 году. Обвиняемый приехал к подъезду многоквартирного дома, в котором проживал потерпевший и потребовал, чтобы он сел в автомобиль. После того, как получил отказ, злоумышленник избил жертву и насильно усадил в автомобиль, угрожая ножом.
"Перевезя мужчину в нежилое строение в Симферопольском районе, осужденный обездвижил цепью его руки, пристегнул к оконной решетке и нанес еще удар ногой. После этого уехал, оставив потерпевшего в указанной постройке", - рассказали в надзорном ведомстве.
В конце октября пресс-служба крымского главка Следкома России сообщала
, что потерпевшим был родственник бывшей супруги обвиняемого, который не давал ему общаться с детьми.
Мужчину объявили в международный розыск. В этой связи обвинительное заключение надзорного ведомства в его отношении Железнодорожный районный суд крымской столицы рассматривал заочно.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняют в прокуратуре РК.
Приговор в законную силу не вступил.
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