https://crimea.ria.ru/20241023/chetverykh-krymchan-budut-sudit-za-pokhischenie-podrostka-i-vymogatelstvo-1141292652.html

Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство

Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство

Четверых жителей Симферополя будут судить по обвинению в похищении подростка и вымогательстве. Об этом сообщили в крымском главке Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T15:26

2024-10-23T15:26

2024-10-23T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Четверых жителей Симферополя будут судить по обвинению в похищении подростка и вымогательстве. Об этом сообщили в крымском главке Следственного комитета России. По данным следствия, в феврале 2024 года сообщники в состоянии наркотического опьянения у торгового центра по ул. Гагарина хотели приобрести дополнительную дозу и решили привлечь к этому их знакомого 17-летнего подростка. Юноша им отказал, после чего подельники затолкали студента в машину, угрожали ему пистолетом и избили.Расследование уголовного дела завершено, прокуратура Железнодорожного района города Симферополя утвердила обвинительное заключение. Подельников будут судить по статьям о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия и применением предмета, используемого в качестве оружия, а также о вымогательстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номераВ России выросло число особо тяжких преступлений - БастрыкинСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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