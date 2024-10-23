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Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство
Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство
Четверых жителей Симферополя будут судить по обвинению в похищении подростка и вымогательстве. Об этом сообщили в крымском главке Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T15:26
2024-10-23T15:26
2024-10-23T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Четверых жителей Симферополя будут судить по обвинению в похищении подростка и вымогательстве. Об этом сообщили в крымском главке Следственного комитета России. По данным следствия, в феврале 2024 года сообщники в состоянии наркотического опьянения у торгового центра по ул. Гагарина хотели приобрести дополнительную дозу и решили привлечь к этому их знакомого 17-летнего подростка. Юноша им отказал, после чего подельники затолкали студента в машину, угрожали ему пистолетом и избили.Расследование уголовного дела завершено, прокуратура Железнодорожного района города Симферополя утвердила обвинительное заключение. Подельников будут судить по статьям о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия и применением предмета, используемого в качестве оружия, а также о вымогательстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номераВ России выросло число особо тяжких преступлений - БастрыкинСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступность
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Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство
Четверых жителей Симферополя будут судить за похищение подростка и вымогательство
15:26 23.10.2024 (обновлено: 15:28 23.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Четверых жителей Симферополя будут судить по обвинению в похищении подростка и вымогательстве. Об этом сообщили в крымском главке Следственного комитета России.
По данным следствия, в феврале 2024 года сообщники в состоянии наркотического опьянения у торгового центра по ул. Гагарина хотели приобрести дополнительную дозу и решили привлечь к этому их знакомого 17-летнего подростка. Юноша им отказал, после чего подельники затолкали студента в машину, угрожали ему пистолетом и избили.
"Похитители возили юношу по городу, поставив его "на счетчик" и обязав выплатить им 50 тысяч рублей. Потерпевший сумел связаться со своим братом. Ожидая от него передачи денежных средств, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции", - рассказали в СК.
Расследование уголовного дела завершено, прокуратура Железнодорожного района города Симферополя утвердила обвинительное заключение. Подельников будут судить по статьям о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия и применением предмета, используемого в качестве оружия, а также о вымогательстве.
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