https://crimea.ria.ru/20240911/v-krymu-dva-gastrolera-retsidivista-obchischali-gostinichnye-nomera-1140285332.html
В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номера
В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номера - РИА Новости Крым, 11.09.2024
В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номера
В Крыму двое приезжих рецидивистов задержаны по подозрению в серии краж из гостиничных номеров в Судаке, Ялте и Алуште. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T19:51
2024-09-11T19:51
2024-09-11T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму двое приезжих рецидивистов задержаны по подозрению в серии краж из гостиничных номеров в Судаке, Ялте и Алуште. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, один из задержанных – 51-летний ранее неоднократно судимый житель Донецка, который для маскировки переодевался в пляжную одежду, в виде туриста проникал на территории гостиниц и баз отдыха, вскрывал отмычками номера, обыскивал чемоданы и шкафы и выносил все найденные деньги. При этом вещи из номеров не брал и постоянно менял съемное жилье, избегая лишних знакомств и планируя уехать из Крыма по окончании туристического сезона.Второй задержанный – также ранее судимый 45-летний житель Мелитополя трижды проникал в номера через балкон и окна, и в общем похитил у постояльцев 160 тысяч рублей.В отношении задержанных открыты уголовные дела. Каждому из них грозит до 6 лет заключения и штрафы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчина"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчинаВ Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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судак, ялта, алушта, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, кража
В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номера
За серийные кражи в гостиницах Крыма задержаны двое приезжих рецидивистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму двое приезжих рецидивистов задержаны по подозрению в серии краж из гостиничных номеров в Судаке, Ялте и Алуште. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным правоохранителей, один из задержанных – 51-летний ранее неоднократно судимый житель Донецка, который для маскировки переодевался в пляжную одежду, в виде туриста проникал на территории гостиниц и баз отдыха, вскрывал отмычками номера, обыскивал чемоданы и шкафы и выносил все найденные деньги. При этом вещи из номеров не брал и постоянно менял съемное жилье, избегая лишних знакомств и планируя уехать из Крыма по окончании туристического сезона.
"В ходе проведенных обысков полицейские изъяли часть похищенных денежных средств, отмычки и одежду, которую злоумышленник использовал при совершении преступлений. Установлена причастность задержанного к совершению шести краж на территории республики, общий ущерб устанавливается", – сообщили в полиции.
Второй задержанный – также ранее судимый 45-летний житель Мелитополя трижды проникал в номера через балкон и окна, и в общем похитил у постояльцев 160 тысяч рублей.
В отношении задержанных открыты уголовные дела. Каждому из них грозит до 6 лет заключения и штрафы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Следствие продолжается.
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