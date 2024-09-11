https://crimea.ria.ru/20240911/v-krymu-dva-gastrolera-retsidivista-obchischali-gostinichnye-nomera-1140285332.html

В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номера

В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номера - РИА Новости Крым, 11.09.2024

В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номера

В Крыму двое приезжих рецидивистов задержаны по подозрению в серии краж из гостиничных номеров в Судаке, Ялте и Алуште. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T19:51

2024-09-11T19:51

2024-09-11T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму двое приезжих рецидивистов задержаны по подозрению в серии краж из гостиничных номеров в Судаке, Ялте и Алуште. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, один из задержанных – 51-летний ранее неоднократно судимый житель Донецка, который для маскировки переодевался в пляжную одежду, в виде туриста проникал на территории гостиниц и баз отдыха, вскрывал отмычками номера, обыскивал чемоданы и шкафы и выносил все найденные деньги. При этом вещи из номеров не брал и постоянно менял съемное жилье, избегая лишних знакомств и планируя уехать из Крыма по окончании туристического сезона.Второй задержанный – также ранее судимый 45-летний житель Мелитополя трижды проникал в номера через балкон и окна, и в общем похитил у постояльцев 160 тысяч рублей.В отношении задержанных открыты уголовные дела. Каждому из них грозит до 6 лет заключения и штрафы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчина"Охотился" на самокаты: в Севастополе за серию краж задержан мужчинаВ Севастополе задержали подозреваемого в краже мясорубки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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